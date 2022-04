Abrigo Moacyr Alves promove 1ª Ação Solidária em Manaus

A sociedade manauara terá a oportunidade de cuidar da sua saúde e participar de atividades variadas com a realização da 1ª Ação Solidária promovida pelo Abrigo Moacyr Alves.

O evento acontecerá no dia 30 de abril, das 8h às 16h, na sede do Abrigo Moacyr Alves localizado na Rua Prof.ª Léa Alencar, 1014, Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada).

O intuito da ação é tornar mais acessível serviços de saúde, de cidadania, terapias integrativas complementares, além de acesso a atividades de lazer, esporte, estética e bem-estar, apresentações culturais e oficinas profissionalizantes.

Estarão disponíveis diversos serviços, com o intuito de dar mais celeridade às consultas do Sistema Único de Saúde (SUS), auxiliando na prevenção de doenças e problemas de saúde e, ainda, promover um espaço interativo e dinâmico aos seus participantes.

Fique por dentro das atividades que serão oferecidas:

Na área da saúde:

• Serviços de Triagem para encaminhamentos de diversas especialidades para atendimentos no SUS com os seguintes profissionais: Clínico Geral, Neurologista, Psiquiatra, Ortopedista, Terapeutas Ocupacionais, Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, Dentista, Nutricionista, Psicólogos, Assistentes Sociais e Enfermeiros.

• Avaliação e orientação nutricional;

• Aplicação de vacinas;

• Prescrições de cadeiras de rodas padrão adulto e pediátrico, sendo necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência, laudo médico, além de ser essencial o paciente ter o controle da cabeça e tronco e que esteja presente no ato da inscrição.

Na área das Terapias Integrativas Complementares:

• Bionergia, biomagnetismo, auriculoterapia (acupuntura), reiki e shiatsu, além de atendimentos de acupuntura (Instituto Takinaga) e aplicações de reiki.

• Palestra: Reiki, Meditação e Acupuntura: Um olhar holístico para sua saúde.

Na área de estética e bem-estar:

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) estará na sede do Abrigo Moacyr Alves com o serviço de cortes de cabelo feminino e masculino.

Serviços de massoterapia, corte de cabelo, tranças e penteados, esmaltação e designer de sobrancelhas serão realizados, durante a ação, pelo Centro de Tecnologia do Amazonas (CETAM).

Na área de lazer e esporte:

• Slackline;

• Educação física;

• Dança.

• Clubinho Honda: Oficinas de Educação no Trânsito voltada ao público infantil.

Na área cultural e de entretenimento:

Apresentação da Bateria Superação da Unidos do Alvorada no Comando do Mestre Batata, Banda Toadeiros Hits com os cantores: Alex Pontes, Maizon, Cid e Patrick Araújo e a Orquestra Musical do Abrigo Moacyr Alves.

A ação contará ainda com oficinas profissionalizantes, orientação jurídica e a Oficina com os Bombeiros Civis – Alfa Combate que estarão repassando ensinamentos de primeiros socorros e uso do extintor de incêndio.

A Moto Honda da Amazônia e o Grupo Medeiros: Dunorte, Supergirl, Atack e Dunloc são os patrocinadores da 1ª edição do evento.

Para os atendimentos serão necessários os seguintes documentos: RG, CPF, Certidão de Nascimento, Cartão do SUS e Comprovante de Residência.

O uso de máscaras, durante os atendimentos, será necessário devido o local ser uma instituição de crianças e adolescentes com deficiência.

Mais informações: (92) 98415-6857.