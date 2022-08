ABRH-AM realiza ‘Congresso Amazônico de Gente e Gestão’

A Associação Brasileira de Recursos Humanos no Amazonas (ABRH-AM) vai promover o 19º Congresso Amazônico de Gente e Gestão e a 19ª Expo ABRH-AM, na quinta-feira (25) e sexta-feira (26), em Manaus. Os eventos serão realizados no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. As inscrições estão abertas.

Nos dois dias, os eventos serão realizados das 9h às 19h.

A instituição retoma os eventos presenciais após dois anos de suspensão por conta da pandemia da Covid-19.

De acordo com a associação, na edição deste ano, a abordagem focal será fundamentada no tripé ESG, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança. Conforme o vice-presidente da seccional Amazonas da ABRH-AM, Francisco Assis, a ideia é estimular a cooperação dos setores empresariais na adoção de boas práticas de gestão e compliance nas organizações, sem deixar de lado a preocupação com a responsabilidade social e ambiental.

“É um tema fundamental para o sucesso e sustentabilidade de toda organização séria que quer desenvolver um trabalho em conjunto com a sociedade e o meio ambiente, com as melhores práticas de compliance. O RH como parceiro estratégico do negócio tem que adotar as melhores práticas de gestão, e o ESG chegou para solidificar as relações com a responsabilidade social”, afirmou.

Inscrições

A entrada no Centro de Convenções será gratuita e o credenciamento será feito no local.

Para obter acesso à área de palestras na plenária, será necessário fazer a inscrição no link https://bityli.com/ZWEJYsI ou na sede da seccional amazonense da ABRH.

Os ingressos custam R$ 80 para estudantes das universidades signatárias do Pacto pela Educação e Empregabilidade do Amazonas, e são válidos para os dois dias de evento.

Os demais ingressos custam a partir de R$ 220.

Associados da ABRH têm desconto na compra dos ingressos. No site, é possível adquirir os ingressos no boleto ou no cartão de crédito em até 12x.

Programação

Em conjunto com o congresso, será realizada a 19ª Expo ABRH-AM. O espaço contará com mais de 30 estandes de empresas e prestadores de serviços na área de recursos humanos, consultorias, serviço público etc.

Os visitantes poderão acessar os espaços e participar de ações promocionais e rodadas de negócios.

A expectativa de público presente tanto no Congresso quanto na Expo ABRH é de 1.500 pessoas por dia. A programação completa com horários das palestras e convidados pode ser acessada pelo link https://congressoabrham.com.br.

Outras informações podem ser obtidas pelo número (92) 99452-8161.

