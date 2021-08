Abner fatura 1º bronze no boxe; Bia vence e avança à semi em Tóquio

Wanderson de Oliveira cai nas quartas para cubano Andy Cruz

O boxe brasileiro conquistou na manhã desta terça-feira (4) uma medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio (Japão) com Abner Teixeira (91 quilos) e assegurou outra, antecipadamente, com a peso leve Bia Ferreira, única que venceu nesta terça-feira (3), na Arena Kokugikan, na capital japonesa. Favorita ao ouro, a campeã mundial avançou às semifinais na categria até 63 kg. Como na modalidade não há disputa de terceiro lugar, quem ganha nas quartas já garante o bronze. O país tem ainda um terceiro bronze encaminhado com Hebert Conceição (75 kg) que disputa a semi na quinta (5), às 3h (horário de Brasília).

É BROOOOONZE 🥉 Abner Teixeira perde p/ Julio La Cruz 🇨🇺 na semifinal e é medalhista de bronze nos #JogosOlimpicos O boxe brasileiro está fazendo bonito demais em Tóquio 🇯🇵 Loading... 📸 Gaspar Nóbrega/COB pic.twitter.com/vpy3X6xtL6 — Time Brasil (@timebrasil) August 3, 2021

Primeiro brasileiro a chegar à semifinais do boxe nos Jogos de Tóquio, o peso-pesado Abner Teixeira, de 24 anos, ficou com o bronze após ser superado por 4 a 1, em decisão dos juízes, pelo experiente cubano Julio La Cruz, tetracampeão mundial amador e ouro na Rio 2016.