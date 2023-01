Abílio Nery e Mônaco JT se garantem na semifinal do Campeonato Futsal Ouro

A Arena Amadeu Teixeira recebeu, na terça-feira (10/11), a primeira rodada de grupos das quartas de final do Campeonato Amazonense de Futsal Adulto Série Ouro 2022, as equipes Abílio Nery e Mônaco JT garantiram a vaga na semifinal da disputa. A próxima rodada classificatória acontece nesta quinta-feira (12/01), a partir das 19h30, o evento conta com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Essa é a maior competição no cenário estadual na categoria de futsal, a Série de Ouro, tivemos 12 equipes inscritas e com apoio do Governo do Estado estamos chegando na reta final desse campeonato. E o grande campeão garante vaga na primeira divisão da Taça Brasil”, ressaltou Roberto Castro, vice-presidente da Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs).

Classificado para as semifinais, o time do Abílio Nery venceu o Amazonas FC/Bola Gato por 5 a 2. Marcando o primeiro gol sobre o time adversário, Adeilson Dias afirma que o time vem de uma rotina intensa de treinos para essa competição “Estamos treinando bastante as jogadas de posicionamentos e movimentação, com isso a nossa expectativa está a mil. Espero realizar bons jogos e assim conseguir a tão sonhada vaga na final”, comentou o atleta ala direita da equipe.

Para o técnico da equipe Abílio Nery, Joctã Gonçalves, a partir desse momento a competição se torna mais acirrada. “Os times que se classificam nesta fase do campeonato amazonense possuem qualidade técnica, agora as equipes estão em alto nível, por isso estamos focados em aperfeiçoar nossas habilidades para fazer a diferença dentro de quadra”, relatou.

Conquistando a segunda vaga na semifinal do campeonato, o time do Mônaco JT venceu o Estrela do Norte por 3 a 1.

A grande final do Campeonato Amazonense Série Ouro está prevista para o dia 23 de janeiro, quando o time campeão garante vaga na Taça Brasil, que é uma das competições nacionais mais importantes da modalidade.

Próximos jogos das quartas de final

12/01 – Quinta-feira – Arena Amadeu Teixeira

19h30 – Unidos do Alvorada x Tuna Luso de Manaus

21h – Grêmio da Amazônia x Real Cachoeirinha

FOTOS: Mauro Neto/Faar