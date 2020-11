Aberta temporada de ensaios para o espetáculo ‘A Caixa Mágica de Natal’

Apresentações vão acontecer entre os dias 6 e 23 de dezembro, no Teatro Amazonas, com acesso gratuito

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, iniciou, nesta terça-feira (17/11), a temporada de ensaios do espetáculo “A Caixa Mágica do Natal”, que vai voltar em dezembro ao palco do Teatro Amazonas, na programação natalina. As apresentações vão acontecer entre os dias 6 e 23 de dezembro, com acesso gratuito e agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e do Teatro Amazonas (teatroamazonas.com.br).

Com direção cênica de Matheus Sabbá e texto de Thaís Vasconcelos, o musical traz a história de uma criança que redescobre o sentido do Natal após a morte da mãe, com a participação de personagens simbólicos. O espetáculo conta ainda com a Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas, que gravarão os áudios para o musical; Corpo de Dança do Amazonas, Balé Folclórico do Amazonas e Coral Infantil do Liceu Claudio Santoro, em formações reduzidas. A direção musical é do maestro Marcelo de Jesus.

“A proposta vai ser um pouco diferente porque as marcações foram mudadas, não vai mais poder ter o contato direto. É uma outra relação, a gente vai redescobrir o espetáculo porque várias cenas vão ter que ser adaptadas”, afirma Matheus. “Estamos trabalhando para que seja seguro para todos que participam do musical”.

O diretor cênico destaca a escolha dos atores Diego Leonardo, que vai interpretar o Perúcio; e Luiz Gustavo Azevedo, para o personagem Gui; durante as audições realizadas em dois formatos, on-line e presencial.

“As audições foram muito boas e conseguimos encontrar os dois atores para complementar o elenco. Sempre é um desafio escolher, mas conseguimos e temos certeza que eles vão fazer um trabalho lindo”, comenta Matheus.

Premiado – Em março deste ano, o espetáculo foi vencedor da categoria “Musical Norte”, por voto popular, da segunda edição do Prêmio Brasil Musical. E, em setembro, a “A Caixa Mágica do Natal”, recebeu sete indicações ao 20º Anual Prêmio Cenym de Teatro Nacional.

“Os resultados vão ser divulgados no dia 24 de novembro e, para nós, é uma conquista de todos os envolvidos nesse projeto, que movimenta um trabalho voltado à economia criativa no nosso Amazonas e à valorização, acima de tudo, de nossos artistas locais”, afirma o secretário Marcos Apolo Muniz, titular da Cultura e Economia Criativa. “Desta vez, na programação natalina, trazemos o musical com protocolos de segurança em prevenção à Covid-19”.

Enredo – Com 1h20 de duração e embalado por uma trilha sonora com clássicos de Natal e referências pop, o espetáculo faz uma viagem lúdica pelo universo natalino ao contar a história de uma criança que, após perder a mãe, deixa de acreditar no Natal. Mas tudo muda quando, a pedido de sua avó, abre um baú de memórias, lê uma carta deixada por sua mãe e mergulha num mundo mágico ao lado da duende Jujuba.

Protocolos – O Teatro Amazonas, administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, cumpre protocolos de segurança para prevenir a transmissão da Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. O uso de máscara é obrigatório.

FOTOS: Michael Dantas/Secretaria de Cultura e Economia Criativa