Aadesam seleciona profissionais para atuar nas Eleições 2020, mediante Acordo de Cooperação Técnica com TRE-AM

Inscrições para processo seletivo acontecem da zero hora desta sexta-feira (23/10) até as 8h da segunda (26/10), via Internet

Convênio firmado entre a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), no último dia 13 de outubro, prevê a contratação por tempo determinado de 695 profissionais, com a carga horária de 44 horas semanais, que atuarão nos 62 municípios do Amazonas durante o pleito deste ano. Para tanto, o TRE realizará um investimento na ordem de R$ 3,7 milhões.

A parceria entre as instituições visa conceder apoio logístico para o translado dos colaboradores até os cartórios eleitorais dos municípios, bem como a aquisição de materiais gráficos e de equipamentos de proteção individual (EPIs).

Nesse sentido, a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam), abrirá, nesta sexta-feira (23/10),o credenciamento para o Processo Seletivo n° 008/2020, via Internet, por meio de sistema próprio hospedado no site oficial da Aadesam (www.aades.am.gov.br).

As inscrições irão acontecer no período que inicia à zero hora desta sexta-feira (23/10) e segue até as 8h do dia 26 de outubro de 2020 (segunda-feira).

As contratações estão previstas para iniciar na terça-feira (27/10), obedecendo à lista de classificação e cadastro de reserva.

O edital completo e informações sobre as inscrições estarão disponíveis no site da Aadesam: http://www.aades.am.gov.br/.

Os candidatos selecionados ocuparão postos de trabalho nos cartórios eleitorais, locais de armazenamento, pontos de transmissão e locais de votação, capacitação para atuação juntos aos cidadãos envolvidos, acompanhamento e supervisão das atividades nos 62 municípios do estado.

“O Acordo de Cooperação técnica é uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), sendo uma ação conjunta entre ambos na realização de apoio às Eleições Municipais 2020. A nós agrada bastante saber que estamos contribuindo para o aperfeiçoamento e melhoria das ações que promovem as eleições de modo a assegurar o exercício da democracia. Com parcerias como essa, todos ganham”, disse o presidente da Aadesam, Bráulio Lima.

