AADESAM e TRE firmam Acordo de Cooperação Técnica para as Eleições Municipais 2020

Convênio firmado, no último dia 13/10, prevê a geração de 695 postos de trabalho que contemplarão todos os 62 municípios do Amazonas durante o pleito deste ano

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam), em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TER-AM), abrirá, nesta sexta-feira (23/10), inscrições para o Processo Seletivo 008/2020. A finalidade é atender ao Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre os dois órgãos para a contratação de profissionais que irão trabalhar na realização das Eleições Municipais 2020, em todo o Amazonas.

As inscrições poderão ser feitas até segunda-feira (26/10) e as contratações iniciarão já na quarta-feira (28/10), obedecendo à lista de classificação e cadastro de reserva. O edital completo e informações sobre as inscrições estarão disponíveis no site da Aadesam:http://www.aades.am.gov.br/.

Os candidatos selecionados ocuparão postos de trabalho nos cartórios eleitorais, locais de armazenamento, pontos de transmissão e locais de votação, capacitação para atuação juntos aos cidadãos envolvidos, acompanhamento e supervisão das atividades nos 62 municípios do estado.

“O Acordo de Cooperação técnica é uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral – TRE, sendo uma ação conjunta entre ambos na realização de apoio às Eleições Municipais 2020. Nos agrada saber que estamos contribuindo com a população. Parcerias como essa, todos ganham”, disse o presidente da Aadesam, Bráulio Lima.

Acordo de Cooperação Técnica (ACT) – O novo acordo, firmado no último dia 13, visa atender necessidades de ambos os órgãos e suprir demandas de colaboração técnica no

período de realização das eleições, otimizando os serviços de apoio gerencial e operacional, garantindo, assim, o bom funcionamento do pleito este ano.

Para isso, o TRE realizará um investimento na ordem de R$ 3,7 milhões para viabilizar a contratação de novos profissionais temporários. Estão previstos, no total, 695 postos de trabalho, com a carga horária de 44 horas semanais.

Fotos: Divulgação/Secom

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam): Danyelle Rezende (99114-3487) e Israel Uchoa (98121-2302).