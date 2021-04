Aadesam e Sema lançam projeto para fortalecer políticas socioambientais em Unidades de Conservação

Instituições lançaram edital para contratação de profissionais para atuação em áreas protegidas do Amazonas

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam), junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), lançou nesta segunda-feira (19/04) o edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 002/2021. O PSS visa contratar profissionais para atuar no projeto “Consolidando”, para impulsionar a implementação de políticas socioambientais nas Unidades de Conservação (UCs) do Estado.

O edital pretende contratar 18 profissionais por um período de dois anos. Além de atuarem na consolidação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, os selecionados vão apoiar e promover a melhoria nas práticas de produção rural e dos produtos da bioeconomia, de forma alinhada às iniciativas de conservação e recuperação ambiental. É o que afirma o secretário titular da Sema, Eduardo Taveira.

“O projeto visa dar apoio à consolidação, em especial, das cadeias produtivas sustentáveis das Unidades de Conservação Estaduais e apoiar também o trabalho dos gestores dessas áreas na implementação dos seus Planos de Gestão. A gente espera, ao final desses dois anos, ter a implementação integral desses planos e também a consolidação das principais cadeias produtivas, identificando os gargalos, para que a gente possa fazer os investimentos necessários para que cada UC, no futuro, tenha sua autonomia do ponto de vista da geração de renda, inclusão social e da conservação ambiental”, disse.

O projeto de fortalecimento das políticas socioambientais vai contribuir ainda com a conservação da biodiversidade de forma estratégica, para desenvolver o estado do Amazonas no âmbito sustentável e promover o uso consciente dos recursos naturais dentro das áreas das UCs e áreas de entorno.

Inscrições e vagas disponíveis – Serão disponibilizadas dezessete (17) vagas de ampla concorrência e uma (1) vaga para Pessoas com Deficiência. As oportunidades são para contratação de técnicos de conservação ambiental, para atuação nos municípios de Tefé, Novo Airão, Manaus, Maués, Beruri, Canutama, Novo Aripuanã e Manicoré, bem como para os cargos de assistente de conservação ambiental e analista ambiental, ambos para atuação em Manaus.

As inscrições iniciam nesta quinta-feira (22/04) e devem ser realizadas via Internet, por meio de sistema próprio, hospedado no sítio eletrônico oficial da Aadesam (www.aades.am.gov.br), até o dia 6 de maio. O edital completo pode ser conferido no endereço http://bit.ly/EditalConsolidando.

FOTOS: Ricardo Oliveira (Unidade de Conservação) e Jamile Alves/Sema (Equipe Unidade de Conservação)

