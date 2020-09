A Índia ultrapassou, nesta segunda-feira (28), a marca de 6 milhões de casos registrados

oficialmente de infecção pelo novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde indiano.

De acordo com o governo, foram registrados 82.170 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, levando o total de infectados no país para 6.074.702. A Índia informou ainda que contabilizou 1.039 mortes no mesmo período, chegando a 95.542.

Em menos de um mês, a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de habitantes, bateu a marca de 4 milhões de casos (atingida no dia 5) e a de 5 milhões (atingida no dia 16).

O levantamento da universidade norte-americana Johns Hopkins aponta que a Índia fica atrás dos Estados Unidos em número de casos e mortes (7.115.338 infecções e 204.758 óbitos); e do Brasil em número de mortes (141.776).

Especialistas chamam a atenção para o elevado índice de subnotificação. A maioria das regiões do país não dispõe de um mecanismo para registro de qualquer tipo de morte, o que prejudica o balanço de vítimas da Covid-19. Nas áreas rurais, onde vive a maior parte da população, a maioria das mortes ocorre fora dos hospitais, o que também pode atrasar a notificação.

A Índia conseguiu conter, em um primeiro momento, a expansão do novo coronavírus com um rígido confinamento, que durou 70 dias. Desde julho, cerca de um mês depois do início da reabertura, o país vem registrando uma rápida aceleração no número de casos de Covid-19.

Em uma tentativa de estimular a economia, o governo indiano está gradualmente retirando as limitações de voos, trens, mercados e restaurantes. No dia 21 deste mês, o Taj Mahal, monumento mais visitado do país, foi reaberto com um rígido protocolo sanitário.

Embora os números venham aumentando, as autoridades descartam a imposição de um novo confinamento.