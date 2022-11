A Fazenda 14: Ruivinha de Marte e Bárbara Borges revelam sem querer que patrocinador do reality show abandonou o programa

Bárbara Borges e Ruivinha de Marte deixaram escapar, sem querer, que um dos maiores patrocinadores de A Fazenda 14 deixou o programa. Durante uma conversa, as duas indicaram que a Netflix não faz mais parte dos anunciantes do reality show e por isso não pode ser mais citado.

“Amiga, a gente não vai ter mais aquele app de filme, app de filme que não pode mais falar o nome, o que começa com ‘N'”, comentou a influencer, deixando a atriz chocada: “Mentira!”, afirmou Bárbara. Em seguida, ao perceberem que falavam de um assunto proibido, mudaram de assunto. No entanto, Bárbara voltou a mostrar sua increduilidade: “Bom saber”, afirmou.

No começo do mês, os peões mostraram suas desconfianças sobre possíveis patrocínios cancelados. Deborah Albuquerque, André Marinho, Pelé Milflows e Kerline Cardoso conversavam sobre o jogo quando a ruiva comentou sobre a ausência de patrocinadores e acabou levantando uma suspeita.

🚨ABANDONOU: Netflix não estará fazendo mais merchandising em A Fazenda 14, o empresa de streaming encerrou o contrato antes do previsto após “baixo nível” e ameaças que passou do limite por uma participante. #AFazenda #AFazenda14 pic.twitter.com/RDn3ZpBIzA — Desembuxa Online (@DesembuxaON) November 9, 2022

A ex-Power Couple considerou a possibilidade de que o clima pesado do reality rural esteja repelindo as marcas e, por isso, o programa não tenha tanto patrocínio quanto deveria. Os meninos estavam sentados na área externa, quando Kerline e Deborah se aproximaram e a ex-BBB questionou ao grupo: “Vai ter atividade?”. “Poderia ter, né? Sumiu, né? Desapareceu”, disse André, estranhando a ausência. Até o momento, nem a Netflix e nem a RecordTV se anifestaram sobre a possível quebra do contrato de patrocínio.