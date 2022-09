A Fazenda 14: Deolane abre o coração, conta sua história de amor com MC Kevin e não segura a emoção: “Não estava pronta para amar”

A peoa Deolane Bezerra foi só emoção, nessa terça-feira (20), durante dinâmica em “A Fazenda 14” (Record TV). Ela relembrou a sua história de amor com MC Kevin, morto no ano passado após cair de um prédio, e foi às lágrimas no reality rural. Aos colegas de confinamento, a advogada contou como tudo aconteceu, desde que o cantor começou a cortejá-la.

“Não estava pronta para amar até que veio o Kevin. Um ano o Kevin atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. E eu dava muita risada, porque ficava muito sem graça. Quase 11 anos mais jovem que eu e eu relutava contra esse amor, até que ele fez a primeira música, ‘Doutora 1’. E, na música, ele fala que vai casar comigo, me levar pro motel, não sei o quê. E nunca tinha feito nada disso, a gente nunca tinha ficado”, disse Deolane.

“Um belo dia fui na casa dele, conversei com a mãe dele, a mãe dele contou a história dela com o marido dela, que também era bem mais jovem que ela. E, depois desse dia, eu nunca mais parei de dormir lá”, revelou Deolane, arrancando emoção também dos colegas de confinamento, reconhecendo ter vivido um relacionamento conturbado.

“Brigávamos muito até que eu decidi que não queria mais e viajei para Dubai em um domingo e ele chega na segunda. Aí, noivamos em Cancún, prometemos amor eterno. Escutei três vezes que nós só nos deixaríamos quando a morte nos separasse e foi isso o que aconteceu”, concluiu ela em seu relato, quando não segurou as lágrimas e acabou consolada pelos peões e peoas.

Para a influenciadora digital, a sua história de amor deixou uma lição que ela fez questão de compartilhar com os demais no reality rural: “A maior saudade é de quem a gente não pode ver nunca mais, sabia? Por isso que eu falo para as pessoas: ‘Tem saudade? Vai lá, conversar.’ Porque quando a gente não pode, é só isso e pronto”, finalizou ela, amparada pelos participantes.

