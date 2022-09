A Fazenda 14: Deborah confessa vontade de ‘atacar’ Deolane Bezerra e sugere plano à sua aliada: “Pegar a cara dela e esfregar”

O clima entre a doutora Deolane e a ruiva Deborah Albuquerque segue não sendo um dos melhores, apesar dos ataques entre as duas terem baixado a pressão, a ruiva continua esquematizando alguns possíveis planos para atacar a loira. Porém, este plano poderá ter uma aliada, em caso da peoa Ingrid Ohara se safe do abismo e vença a prova do Fazendeiro, ela poderá dar funções durante a semana e poderá ajudar a aliada.

Em um bate papo sobre o jogo na casa da árvore, alguns peões imaginaram as possibilidades que poderão se Ingrid voltar como a grande vencedora da dinâmica. “Ingrid, não me bota no touro e na vaca”, falou Alex. “Vai pôr eu e a Deolane na vaca”, disse Deborah. Assustada com a fala de sua amiga, a influenciadora quis saber o motivo e se ela toparia passar por esta situação. “Você teria coragem?”, perguntou Ingrid.

“Eu ia pegar a cara dela e esfregar no cocô”, rebateu a confinada dizendo que sente vontade de realizar seu plano. Em lados diferentes na casa, as duas protagonizaram cenas de confusão desde os primeiros dias de reality rural, deixando claro que serão rivais até o fim do programa sem nenhuma intenção de acalmar os ânimos.

E por falar em rivalidade, aqui fora o público divide opiniões sobre as duas peoas, muitos internautas estão na dúvida quando se trata de escolher um lado. Muitos estão indecisos, já que as duas podem render e muito dentro do programa da Record.