A DECISÃO SERÁ SUA EM NOVEMBRO

Com os pré-candidatos a prefeitos se viabilizando para concorrer o pleito eleitoral que se avizinha, todos se dizem eleitos, afinal a esperança de vitória é a positividade de cada candidato.

Este ano as eleições serão disputadas, no avanço de ideias e projetos compartilhados com os eleitores cada dia mais familiarizados com a internet na palma de suas mãos.

O corpo a corpo o abraço apertado, a conversa de pé de ouvido, as reuniões e concentrações acaloradas com discursos estão muito distantes nessas eleições vindouras.

A disputa promete ser bem intensa, e o divisor de águas deve mobilizar a geração cibernética para fazer diferença na captação de votos aos pré-candidatos que disputarão o Palácio da Mangabeiras em Humaitá. Mostramos alguns dos pretensos candidatos ao cargo de executivo municipal, ficando de fora desta postagem o jovem empresário da Kairos que infelizmente não conseguimos fotos para postar também nesse meio de pré-candidatos.