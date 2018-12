A credibilidade do povo é nossa maior conquista, afirma Davd Almeida

Pouco antes de abrir a solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo de 2018, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSB), fez uma breve avaliação do Legislativo que vai entrar em sua última semana, encerrando-se no próximo dia 20, quando será realizada a última Sessão Plenária anual.

Dentre as conquistas ele citou o amplo espaço dedicado pela Casa às reivindicações das várias classes de servidores e de categorias de trabalhadores privados.

De acordo com o deputado David Almeida foram muitos os avanços, muitas conquistas, “mas a maior de todas foi transformarmos a Assembleia no poder verdadeiramente do povo amazonense”.

Sem ser oposição ao governo, mas optando por uma administração responsável e propositiva, o deputado define a Aleam como a casa das grandes discussões, se postando e se colocando como o palco das grandes decisões políticas do Amazonas nos anos de 2017 e 2018.

“Dentro dessa nova perspectiva, o povo e as categorias de trabalhadores buscaram o Legislativo, onde tiveram a atenção necessária para que o Estado fosse levado a adotar uma nova postura diante das questões. Acredito que essa foi a maior conquista do poder em relação à população e aos trabalhadores, mostrando independência em relação ao Executivo e isso fez com que o povo voltasse a acreditar no Legislativo como sua representação política e social”, argumentou.

Falando ainda a respeito das perspectivas para o próximo ano, David Almeida desejou êxito e sucesso tanto ao governo federal quanto ao estadual, afirmando que “o bem do Brasil, o bem do Amazonas é o bem de todos nós”.