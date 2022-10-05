A BALSA ESCOLA OSMARINA MELO DE OLIVEIRA JÁ ESTÁ NO DISTRITO DE AUXILIADORA, RETORNANDO PARA SÃO RAFAEL

NOSSA ESCOLA MODELO ESTÁ TODA REFORMADA, COM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, FILTRO DE ÁGUA E COM TODA SUA ESTEUTURA METÁLICA REVITALIZADA
A BALSA ESCOLA FOI IMPLANTADA NA SEGUNDA GESTÃO DO ATUAL PREFEITO DEDEI LOBO E PASSOU POR RECUPERAÇÃO GERAL EM MANAUS
A NOSSA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL FICARÁ BASEADA NA COMUNIDADE DE SÃO RAFAEL NOVAMENTE, ATENDENDO ESTUDANTE DAQUELA REGIÃO DO BAIXO MADEIRA.
APÓS ABASTECIMENTO DO REBOCADOR QUE ESTÁ TRAZENDO A MESMA DE MANAUS, DEVE SEGUIR AINDA HOJE AO DESTINO FINAL.
By ACRÍTICA DE HUMAITÁ