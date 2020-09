A balsa de teavessia do Rio Madeira em Humaitá PAROU

A balsa de teavessia do Rio Madeira em Humaitá deverá paralisar nesta segunda-feira (28-09) após as 9h00 da manhã. O motivo é que as dragas que irão abrir o canal de passagem para a balsa continuar fazendo a travessia com caminhões, carretas e veículos particulares, irão trabalhar durante os horários de 09 as 17h00 retirando areia por onde a balsa deverá passar durante a estiagem do Rio Madeira.

De acordo com o gerente da balsa, as dragas vão trabalhar sem parar até o canal ficar livre, e os servicos possam ser normalizados o mais breve possivel.



viagens Humaitá para Matupi ou Apuí terão que parar só nesta segunda feira.