A Amazônia foi tema nos desfiles cívicos de 05 de setembro em Humaitá

Cerca de 4 mil estudantes de HUMAITÁ participaram nesta quinta-feira (5) do tradicional Desfile Cívico Escolar, que faz parte da programação da Semana da Pátria e do Amazonas. A apresentação foi realizada na Avenida 05 de setembro, e ocorre anualmente na mesma data, em que se comemora a Elevação do Amazonas à Categoria de Província.

Familiares e amigos dos estudantes acompanharam a cerimônia, iniciada às 16h. milhares de pessoas presenciaram os desfiles, estava programado para ocorrer pela manhã mas, devido às chuvas que caíram no início do dia, acabou sendo transferido para o período da tarde. Estiveram presentes ao desfile o prefeito em exercício Rademacker Chaves, vereador Presidente Alexandre Perote, acompanhado de Joel Guerra, Ley Siqueira, Ray Santos, Russel Lelo, João Aragão, Evanei Mendonça, além dos Cap. Ten. Da Marinha, representante do exército, polícia militar e corpo dos bombeiros, coordenador da Seduc Edmee Brasil, secretária de educação Raimunda Darque e o secretário de saúde Cleomar Scandolara.

Todas as escola abordaram como tema a Amazônia e suas biodiversidades, as escolas capricharam e fizeram bonito, sendo aplaudidas pelo publico presente. (Veja as fotos registradas por nossa equipe)