A 2ª temporada de “Rebelde” está melhor que a primeira 

A 2ª temporada de “Rebelde” está chegando com a promessa de trazer muita coisa nova para o reboot da novela mexicana de mesmo nome. A série da Netflix entrega, de fato, bastante mudanças nos episódios inéditos, desde novatos que acabam de chegar à EWS até transformações em personagens conhecidos pelo público.

“Rebelde” está de volta com sua 2ª temporada?

A série da Netflix fez sucesso com o seu ano de estreia e garantiu uma renovação poucos dias após o lançamento dos primeiros episódios. A 2ª parte da história chega ao serviço de streaming nesta quarta-feira (27) e o Purebreak Brasil já pôde conferir os primeiros capítulos do novo ano. Por isso, dizemos com tranquilidade: a temporada inédita está bem melhor que a primeira e traz grandes mudanças para os personagens principais, aprofundando os protagonistas e dando um desenvolvimento mais interessante para cada um deles.

2ª temporada de “Rebelde” tem dramas mais profundos

O principal motivo para a 2ª temporada de “Rebelde” parecer estar melhor que a primeira fase da trama é o fato dos protagonistas se deixarem levar por um drama mais intenso. Se nos capítulos iniciais os adolescentes pisavam em ovos para entregar uma carga emocional que deixou a desejar, o novo ano traz uma intensidade bem maior, digna de jovens que estão passando pela puberdade enquanto enfrentam uma grande pressão no colégio Elite Way School e sonham com um destino no mundo da música.

Não há mocinhes e vilões, cada um dos personagens tem seus defeitos e qualidades e estão passíveis ao erro. Seja por meio de discussões sérias, vacilos pesados ou sentimentos negativos profundos, a sequência mostra que os criadores entenderam melhor o que fez “Rebelde” representar toda uma geração: o seu melodrama teen digno de novela mexicana.