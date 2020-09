5º BEC realiza limpeza na via pública lateral do Cemitério São João Batista em Humaitá

A 17ª Brigada de Infantaria de Selva empregou tropas e maquinário do 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC) na limpeza e desobstrução de mais uma via urbana na cidade de Humaitá, AM.

No segundo dia de trabalhos o local escolhido foi a lateral do Cemitério São João Batista, lugar que chama à reflexão sobre a existência humana – começo e fim da vida terrena; pois “somos pó e ao pó voltaremos”.

A recuperação da via foi escolhida como forma de demonstrar respeito e zelo com esse local sagrado. A ação aconteceu na parte da manhã, e parte da tarde terminando por volta das 16h e contou com a presença do Comandante da Brigada, Gen Lima, que esteve acompanhando os trabalhos da Engenharia.

Na ação foram empregados: 1 caminhão (5 Ton); 1 Caminhão Basculante (CB); 1 Trator de Esteira; e 1 Retroescavadeira, além de pessoal do 5º BEC, os quais desobstruíram o trecho na lateral do Cemitério Novo no final da Rua Padre José Maria Pena.

Dentre as ações realizadas no contexto da Operação Amazônia, está a Ação Cívico-Social (ACISO), atividade desenvolvida com a finalidade de auxiliar a comunidade a solucionar seus problemas mais prementes, desenvolvendo o espírito cívico e comunitário do cidadão bem como informação e interação com as Forças Armadas.

Em Humaitá, a Engenharia do Exército Brasileiro elencou dois pontos da cidade para melhorar a trafegabilidade e limpeza urbana, como resposta à acolhida que o povo humaitaense proporcionou às tropas da 17ª Brigada.

FONTE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA 17ª BRIGADA