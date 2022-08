54° BIS: Realizou formatura alusiva ao dia do veterano

HUMAITÁ (AM) – Nesta sexta-feira 22 de julho, o 54° Batalhão de Infantaria de Selva realizou uma formatura alusiva ao dia do veterano, comemorado no dia 18 de julho, onde estiveram presentes os eternos integrantes do Batalhão Cacique Ajuricaba.

Durante a formatura também foram homenageados os militares concludentes do Curso de Operações na Selva categoria C, os militares concludentes do estágio de Operações Aeromóveis e os integrantes do Pelotão de Obras da OM.

Alunos e os professores da Escola Municipal São Francisco prestigiaram a cerimônia e realizaram uma visitação ao Batalhão.

