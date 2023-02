512 gramas entorpecente foram apreendidos pela PM-AM em Humaitá “Detalhes no link

Por volta das 12h a guarnição ambiental da equipe Alfa, em patrulhamento de rotina na Av.

Transamazônica( Porto da balsa), foi procurada pelo comandante da embarcação no qual informou que o nacional R. da C. P., no veículo Ford Focus Branco placa: NST-9J23 havia entrado no local sem autorização; A guarnição ao -5

aproximar-se do veículo para abordagem, percebeu que a companheira do mesmo saiu com uma bolsa preta tipo pochete e tentou se evadir do interior da balsa, sendo feito abordagem e revistado a referida bolsa, foi encontrado 05(cinco) porções de substância entorpecente análoga a pedra de óxi, pesando aproximadamente 512 gramas. A nacional alegou que levaria o material para o município de Apuí. Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos autores, onde foram conduzidos e apresentados na 8DIH, com suas integridade física e mental preservados, para os procedimentos cabíveis.

POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS-PMAM

Equipe A: Viatura Ambiental

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR- CPI

4ª BPM/HUMAITÁ/AM.

4. Origem da ocorrência

Patrulhamento ostensivo.

1. Data: 19/02/2023

2. Horário: 12h

3. Local: Porto da Balsa(Av. Transamazônica Br-230).

5. Crime

*Art. 33 Lei 11.340/2006 (Tráfico de drogas)

6. Acusados

1- R da C. P., 43 anos

2- C. S. de L., 25anos