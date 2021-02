50,9 KG DE CLORIDATO DE COCAÍNA SÃO APREENDIDAS EM HUMAITÁ

O veículo suspeito foi abordado no Porto da Balsa que dá acesso a BR230 Transamazônica, e conduzido até o quartel da Polícia.

A droga foi encontrada em um fundo falso de uma Saveiro Branca, Placa OAI7807 após uma abordagem e perícia da Polícia Militar do Amazonas e da Polícia Rodoviária Federal, que localizaram, cerca de 33 tabletes que após pesagem somou-se 50,9 kg de Drogas nesta manhã de sábado (20.02), na cidade de Humaitá.

A equipe da Polícia Militar, Durante a abordagem, observaram o nervosismo do condutor e do passageiro que pareciam intranquilos e davam informações desconexas acerca da viagem, fatores que motivaram a condução do veículo de dos ocupantes para o pátio do 4º Batalhão de Polícia Militar de Humaitá-Am para realização de busca pessoal e veicular.

Durante os procedimentos de busca, o policial PRF realizou auxílio à equipe da PM, o que resultou na localização da cocaína em fundos falsos no veículo Volkswagen Saveiro, totalizando 50,9 kg da droga.

A droga originada da Bolívia, foi apreendida em Humaitá e estava em posse de um traficante altamente perigoso com identidade do estado do Pará. A intenção era que o entorpecente seguisse rota pela transamazônica, rodovia que liga norte e nordeste do país.

