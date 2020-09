5° BEC REALIZA LIMPEZA E DRENAGEM PROXIMO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

Uma equipe de militares do Batalhão de Engenharia e Construção de Porto Velho que esta participando da “OPERAÇÃO AMAZÔNIA realiza limpeza da via publica e limpeza do local de drenagem no trecho que compreende a lateral do Cemitério Novo. O General Lima, CMTe. Da 17° BRIGADA DE INFANTARIA DE RONDÔNIA esteve visitando o local.

“A limpeza desta área é uma contribuição das forcas militares que estão atuando no município, além deste serviço, as escolas que foram cedidas para o alojamento dos militares também, estão recebendo manutenção e limpeza para quando entregarmos de volta ao estado e ao município elas esteja ainda melhores do que as recebemos!” Concluiu o general Lima.

FOTOS: Gregorio Rafael Vasquez Azacon