UBS FLUVIAL  ATENDE MAIS DE 100 PESSOAS DIARIAMENTE NO RIO MADEIRA

Aparelhada com laboratórios, consultórios médicos e odontologico, a Balsa Hospital de Humaitá está em deslocamento em nossa zona ribeirinha do município. Equipada e preparada com uma equipe de profissionais em saúde, a UBSF Ir. ANGÉLICA TONETTA segue visitando nosso povo, mapeando e agendando consultas com especialistas em Humaitá ou nos polos de atendimento do interior.

A SEMSA com suas equipes de saúde levam bem estar e comodidade aos moradores que não precisam vir a cidade para atendimento clínico sem gastar no deslocamento a zona urbana.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*