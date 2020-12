TRANSPARÊNCIA E ÉTICA, APROVA AUMENTO SALARIAL EM HUMAITÁ

A Câmara Municipal de Humaitá após a última reunião ocorrida no município aprovou o aumento salarial de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários, e como ja era esperado o aumento salarial dos servidores públicos municipais, continuarão congelados em uma merreca mínima, aguardando o gordo aumento do piso nacional.

Nossos edis concluíram que seus vencimentos precisariam de um aumento equivalente a 31% de seus atuais vencimentos, para reporem as perdas decorridas da não atualização dois anos atras. Após pressão popular nosso valorosos vereadores voltaram atrás e descobriram que era possível sim manter seus soldos em R$ 6 mil reais. Mais uma nova oportunidade chegou, e em decorrência a pandemia do COVID-19 em que tiveram as sessão realizadas em suas casas tipo Home Office gastaram bem mais que o previsível.

Foi enviado documento do legislativo municipal, ao prefeito Herivaneo Seixas, informando a aprovação salarial, que foi prontamente aprovado e assinado pelo mesmo. Portanto tudo segue direitinho para nosso representantes, todos os servidores públicos do alto escalão iniciarão seus trabalhos convictos que, no final do mês os novos salários estão garantidos por lei. Veja abaixo quanto vai receber cada servidor especial do município.