O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi internado às pressas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no início da noite desta segunda-feira (2/11).

De acordo com o jornalista Erlan Bastos, o comunicador deu entrada no hospital do Morumbi com fortes dores na perna e também um inchaço.

Ainda segundo a jornalista, o apresentador estaria fazendo um tratamento para aliviar o incômodo na unidade de saúde.