Flamengo de Dome tenta repetir São Paulo de Raí e Telê por nova hegemonia

Quem está fora: Thiago Maia e Willian Arão (suspensos), Rodrigo Caio, Arrascaeta, Diego e Gabigol (departamento médico).

Igor Vinícius é a novidade entre os relacionados no time de Fernando Diniz. Ele se recuperou de uma contratura na coxa esquerda e viajou com o time para o Rio de Janeiro. No entanto, o ge apurou que ele deverá começar no banco de reservas. A escalação será a mesma da derrota por 3 a 2 para o Lanús, na Sul-Americana.