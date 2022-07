28 de julho : DIA DO AGRICULTOR: toda safra, uma nova história

O agricultor a cada ano, plantio, colheita e seu trabalho diário no campo vem demonstrando a força da agricultura brasileira. A data, que foi criada por meio do Decreto de Lei nº 48.630, em julho de 1960, para comemorar o os 100 anos da fundação do Ministério da Agricultura, homenageia os profissionais que trabalham com os produtos da terra.

Em tempos onde se vivencia uma crise econômica e onde existe o compromisso em alimentar uma população, é mais do que evidente o papel do grande protagonista que comprova a importância do setor, que atualmente consegue puxar a economia de forma positiva.

No dicionário a palavra agricultor define “quem se dedica à lavoura, à agricultura ou trabalha no cultivo da terra”. E é preciso dedicação para superar os obstáculos do clima, do mercado, das pragas e doenças, do dia a dia no campo. Se para muitos a impressão é que os dias na agricultura passam com tempo menos acelerado, na calmaria, para quem vive a atividade nem sempre é assim. A responsabilidade de colocar na mesa de milhares de pessoas o alimento e tirar disso o seu próprio sustento gratifica mas tem seus desafios.

Quando é o Dia do Agricultor?

28 de julho é comemorado o Dia do Agricultor, esse profissional do campo que está diretamente ligado à nossa qualidade de vida. A data foi instituída em 1960, pelo presidente Juscelino Kubitschek com o objetivo de comemorar os 100 anos do Ministério da Agricultura