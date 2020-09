TSE LANÇA REGRAS PARA ELEIÇÕES 2020

– O eleitor deve assinar o caderno de votação, com a própria caneta ou com uma esterilizada fornecida pelos mesários;

E mais uma recomendação importante: eleitores e mesários que estiverem com febre no dia da eleição ou aqueles que tenham sido diagnosticados com a Covid nos 14 dias anteriores não devem nem sair de casa.

“Nós estamos tomando todas as precauções possíveis e razoáveis na convicção de que minimizaremos o risco de contaminação de quem quer seja. Tanto a classe política quanto o eleitorado devem estar mobilizados e ter todo o interesse de participar, de modo que eu tenho muita confiança de que as pessoas, com as cautelas devidas, com a proteção adequada, compareçam para exercer não só esse dever cívico, mas o direito de participar das escolhas dos seus governantes e contribuir para fazer um país maior e melhor”, afirmou o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso.