Projeto de lei inclui exigir documentos para abrir conta em redes sociais

O projeto de lei das fake news, que deve ser votado nesta quinta-feira, 25, no Senado, manteve pontos polêmicos como rastreamento de mensagens no WhatsApp e exigência de documentos e número de celular para abertura de contas em redes sociais, além de prever a criação de um órgão de autorregulação para as plataformas de internet.

O relatório do senador Angelo Coronel (PSD-BA) sobre o projeto de lei do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) foi protocolado nessa quarta-feira, 24.