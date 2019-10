VEREADORES FORAM AS RUAS DISTRIBUIR BRINQUEDOS NO DIA DAS CRIANÇAS EM HUMAITÁ

Milhares de crianças em Humaitá foram agraciadas com brinquedos e brincadeiras por toda a cidade. Este ano podemos dizer que em relação a festa do dia das crianças, em anos anteriores tivemos um grande “milagre da multiplicação dos brinquedos”. Embora a ‘crise’ seja a primeira desculpa dos políticos em não fazer seus trabalhos, por falta de recursos nossas crianças não tiveram este desprazer, e ao invés de não ter quase nada, eles tiveram quase tudo…

A pauta delineada aqui registra um crescimento assustador de “políticos bonzinhos” que de forma inesperada atacaram por vários bairros e comunidades interioranas, distribuindo brinquedos e alimentos a todas as nossas crianças. Não queremos deforma alguma desmerecer a atitude de cada um deles, e ao contrário do que se pensa, queremos mesmo é que este milagre seja duradouro e que cresça ainda mais nos anos vindouros.

Alvo de questionamentos fiscal pela Associação Transparência Humaitá e agora também pelo Ministério Publico do Amazonas, nossa “Casa de Leis” foi quem mais contribuiu com as crianças, através de nossos voluntários vereadores que deram um show de boa vontade em alegrar nossos baixinhos, que tiveram até bonecos e palhaços animando este dia 12 de outubro que entrou para a história, como o melhor de todos!

A reunião plenária desta próxima terça-feira (15) deverá ser cheia de projetos e requerimentos importantes, afinal disposição e animação com certeza está sobrando aos nossos vereadores não é mesmo? Portanto o início desta semana começamos com tudo, só resta acompanhar o que vai rolar durante os dias vindouros…

TEXTO: CHAGUINHA/ACRÍTICA DE HUMAITÁ