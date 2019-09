*ESTRADA DE LÁBREA ESTÁ BLOQUEADA NA PONTE DO RIO IPIXUNA*

Moradores da Comunidade do IPIXUNA que fica distante cerca de 45 km do município de Humaitá pela BR 230 em direção a Lábrea, iniciaram paralisação do trecho bloqueando a Ponte do Rio Ipixuna, nesta manhã de sábado (28).

A comunidade decidiu chegar a este extremo após, solicitar por diversas vezes ao DNIT e a empresa encarregada pelo trecho do km 30 até a comunidade, a pavimentação com cascalho a exemplo do que tem sido feito nos demais trechos após a comunidade. Segundo o lider do movimento, com a proximidade do inverno amazônico, a dificuldade de se chegar até o asfalto dificulta bastante devido às chuvas que ocasional atoleiro e deixam o trecho bastante escorregadio, causando transtornos a todos os moradores que em momentos de urgência, não conseguem chegar rápido até a cidade de Humaitá.

*”O Ipixuna cresceu, e os problemas aumentaram também, precisamos ter melhor assistência do poder público, nosso posto de saúde precisa ser ampliado, a rede de iluminação pública, tem que ser revitalizada e ampliada também. Recebemos turistas todos os dias, e todos reclamam a falta de infraestrutura local. A estrada é nossa garantia de ir e vim, sem ela, falta comida, remédio, e combustível, ou seja falta quase tudo”*. Declarou o líder comunitário local.

Nossa equipe de reportagem esta acompanhando o protesto pacífico e em breve postaremos mais informações.

*Texto: Chaguinha/ACRITICA DE HUMAITÁ*

*Foto: Grupos de Whatsapp*