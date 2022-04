213 FAMÍLIAS DE HUMAITÁ RECEBERÃO O CARTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO ESTADUAL DO GOVERNO DO AMAZONAS

Os novos contemplados da cidade e do interior devem receber o cartao a partir desta segunda feira (25/04) as 08h00 da manhã no CRAS, próximo as torres da EMBRATEL.

Para retirada destes cartões é preciso apresentar RG e CPF originais.

É importante avisar que, ninguém poderá receber o seu cartão através de procuracão, ou representante legal, a entrega é somente ao contemplado de forma presencial.

Os nomes dos novos beneficiários podem ser confirmados no site https://auxilio.am.gov.br/consulta

Portanto todos os contemplados da cidade e do interior terão prazo de 05 dias para retirarem seus cartões.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ