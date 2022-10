1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DE RIMA AMBIENTAL PARA PRODUÇÃO DE GRÃOS É REALIZADA EM HUMAITÁ

Em um dia de domingo (09/10) em Humaitá durante a manhã no CETI escola de tempo integral ocorreu a primeira audiência pública da região produtiva de grãos, uma apresentação do estudo de impacto ambiental voltado a ampliação da cadeia produtiva de soja, milho e arroz provocado pela FAZENDA SANTA RITA E IPAAM.

Podemos registrar a presença massiça de pequeno produtores familiar que atentos participaram desta solenidade que teve a presença de dezenas de pessoas voltadas ao agronegócio juntamente com o prefeito municipal DEDEI LOBO. Estiveram também Juliano Valente presidente do IPAAM e vários representantes do governo do estado.

