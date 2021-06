O clima tenso na capital do estado está mobilizando forcas de segurança de várias partes do Brasil. Embora as lideranças do Comando Vermelho tenham utilizados a rede social para deixar claro que seus problemas, não são contra a sociedade, e sim em retaliação ao comando geral da segurança publica do Amazonas, a bronca cresce a medida que, novos ataques ocorram nas ruas de Manaus.

