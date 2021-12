130 BALSAS DESTRUÍDAS PELO IBAMA E POLICIAIS FEDERAIS – CAUSARAM EFEITOS COLATERAIS TERRÍVEIS AO MEIO AMBIENTE NO RIO MADEIRA

A atividade dos extrativistas minerais artesanais no Rio Madeira já teve treinamentos, regras, e normas, quando em busca de legalidade, foram condicionadas, para permanecerem trabalhando, isso os ambientalistas de escritórios, aqueles que, não sabem nem porque as águas do rio Madeira é barrenta.

DANO AMBIENTAL CRIMINOSO

Pois bem, ao destruirem 130 balsas com todos os equipamentos de uso contínuos que ficaram em cima, ou seja dentro destas pequenas residências flutuantes familiar, os agentes contaminaram as águas do rio em um dia, o que os extrativistas minerais artesanais não conseguiriam em 30 anos de atividades extraindo minérios no rio Madeira.

Todo extrativista regular, possui o cadin como ítem obrigatório, justamente para evitar a contaminação das águas, durante a utilização do mercúrio para extrair o ouro.

Loading...

O mercúrio é usado para ser reaproveitado várias vezes justamente no cadin e após sua inutilidade, são descartados em vasilhames ao invés de se jogar nas águas dos rios.

Portanto fica aqui o registro e a dica de quem está do lado de cá da moeda, para que, saibam que ao invés de apelar com força e truculência, analisem o que de fato poderia ser feito, para conter a permanência desta atividade que há mais de 30 anos mantém a roda econômica na região ribeirinha.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ