1° Pesquisa presidencial no Amazonas, apresenta Lula com vantagem diante de Bolsonaro

A pesquisa ouviu Eleitores de Manaus e mais 8 cidades, com uma amostra de 1.670 (hum mil, seiscentos e setenta) entrevistados assim divididos,

1.000 – Manaus, 119 – Manacapuru, 119 – Itacoatiara, 112 – Parintins 79 – Tefé, 78 – Coari, 61 – Maués, 54 – Tabatinga, 48 – Humaitá.

Essa amostra representa 70% do eleitorado do AM

A margem de erro é de 2,4%, para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95%. Isso significa que se fossem feitas

100 (cem) entrevistas com a mesma metodologia, 95 (noventa e cinco) estariam dentro da margem de erro prevista.

*Pesquisa é de propriedade da empresa Pespectiva, a foi divulgada hoje a tarde.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ