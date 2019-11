Wilson Lima recebe Bolsonaro em Manaus e, nesta quarta-feira, abrem Feira de Sustentabilidade do PIM.

O governador Wilson Lima recebeu no começo da noite desta terça-feira (26/11), no aeroporto de Ponta Pelada, na base da Força Aérea Brasileira, em Manaus, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que veio ao Amazonas para a abertura da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FESPIM), nesta quarta-feira (27/11), no Studio 5 Centro de Convenções, na zona sul de Manaus.

“A vinda do presidente é um sinal desse compromisso que o Governo Federal tem com a região e a Zona Franca de Manaus. O Estado do Amazonas tem contribuído para isso, tem estreitado parcerias com a Zona Franca de Manaus, com a Superintendência da Zona Franca, para a gente desburocratizar e viabilizar o máximo possível de indústrias que possam estar no Distrito Industrial com o objetivo de gerar emprego e renda para o nosso povo”, disse o governador.

Wilson Lima e Bolsonaro participaram do Culto de Gratidão a Deus e à vida do presidente da República, no Auditório Canaã, da Igreja Assembleia de Deus, no Japiim, zona sul de Manaus.

O governador do Amazonas destacou o trabalho social da instituição religiosa no Amazonas. “A igreja tem um papel fundamental nesse processo de construção e de resolução. Eu nasci num lar cristão e eu me sinto muito a vontade quando estou aqui. A igreja teve um papel fundamental na minha vida e eu tenho uma gratidão muito grande por tudo que foi feito a mim, porque a igreja tem um papel social fundamental e, por isso, eu sempre tenho visitado as igrejas, faço questão de estar aqui presente hoje”, disse Wilson Lima.

Feira – Nesta quarta-feira (27), tem início, no Studio 5 Centro de Convenções, a primeira edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FESPIM). O evento é uma cooperação entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia (Piatam) e tem como objetivo demonstrar o potencial sustentável do PIM, um dos parques fabris mais importantes do país. O evento segue até sexta-feira (29/11), das 14h às 21h.

“Empresários e as indústrias do Estado do Amazonas têm a oportunidade de mostrar seus produtos, mostrar a pujança que é a nossa atividade econômica e ela retorna num momento muito significativo, quando o Brasil começa a dar os sinais de recuperação da atividade econômica, apesar de ser uma recuperação tímida, mas já nos deixa otimistas e esperançosos do que está por vir”, disse Wilson Lima.

A abertura da Feira será realizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na manhã da quarta-feira, em evento fechado a convidados. Também estão confirmados para a abertura da fesPIM os governadores do Acre, Gladson Cameli, e de Roraima, Antonio Denarium.

A programação da Feira conta com 130 expositores, entre empresas do PIM e instituições públicas e privadas, além de um espaço duty free, com a venda direta de produtos produzidos no Polo Industrial de Manaus, além de itens importados. Todos os estandes foram confeccionados com materiais reciclados provenientes de palets, OSB (painel de tiras de madeira orientadas) e madeiras de reuso provenientes de embarcações desativadas. Mais de 40 marceneiros da capital e do interior do Estado trabalharam na montagem dos estandes do evento.