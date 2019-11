Wilson Lima lança novo programa para levar água potável a comunidades do interior do Amazonas

Durante solenidade pelos 50 anos da Cosama, o governador também anunciou outros investimentos em saneamento básico para 2020

O governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou, nesta quinta-feira (21/11), o programa “Cosama na Comunidade”, que vai ampliar a rede de serviços da companhia e levar água potável ao interior do estado, com investimento de R$ 8 milhões. O lançamento foi feito durante cerimônia em comemoração aos 50 anos da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), na sede do Governo, zona oeste de Manaus.

Na ocasião, Wilson Lima também assinou decreto que cria uma comissão técnica para elaboração da Política Estadual de Saneamento Básico do Amazonas; e um termo de cooperação técnica com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), voltado a ações no interior do estado. Por meio do programa “Cosama na Comunidade” serão adquiridos 400 Sistemas Revolucionários com Tecnologia Inteligente de Tratamento de Água, denominado Yguatú (água boa, em tupi-guarani).

“Nós lançamos hoje, aqui o projeto “Água Boa”, em que nós vamos ter um filtro que é a modernização do Salta Z, que é uma tecnologia da Funasa. Nós vamos modernizar isso, porque esse filtro pode ser instalado na comunidade, não precisa mais daquela estrutura elevada, o filtro pode ser colocado ali no chão e as pessoas já não precisam mais carregar o balde”, destacou o governador.

Wilson Lima frisou que o novo sistema será entregue pronto para o uso, já que a Cosama fará um trabalho integral de instalação em cada local que for receber os filtros. “A Cosama vai se encarregar da instalação da rede de distribuição naquela comunidade. E aí a gente vai ter um retorno significativo na qualidade de vida das pessoas, principalmente na questão da saúde”, frisou.

Novo sistema – Além de ser mais moderno e apresentar menor custo que o Salta-Z, que já vem sendo instalado pelo Governo no interior em parceria com a Funasa, o Yguatú utiliza tecnologia com dosagem automática de produtos químicos, com baixa demanda de energia.

Outra vantagem é que, além de poder ser utilizado na forma de bica para coleta, a exemplo do Salta-Z, o sistema pode ser expandido para pequenas redes de distribuição, levando água até a casa dos comunitários, obedecendo o padrão de potabilidade da água para consumo humano editada pelo Ministério da Saúde. O Yguatú atende até 600 pessoas diariamente.

Beneficiados – Os filtros beneficiarão 220 mil pessoas dos municípios e comunidades do interior do Amazonas, promovendo avanço na qualidade de vida de mais de 40 mil famílias. Para ter acesso ao programa “Cosama na Comunidade”, é necessário que a Prefeitura Municipal preencha carta de intenção fornecida pela Cosama. A partir disso, a Companhia vai iniciar processo de estudo e viabilidade para melhor atender a solicitação.

“O Salta-Z veio primeiro, agora a gente conseguiu trabalhar esse projeto novo. São 400 que a gente, a princípio, vai comprar em 2020. Agora a Cosama vai trabalhar junto com as comunidades, com os prefeitos para gerenciar isso. Vamos distribuir conforme a demanda dos prefeitos e das comunidades”, disse Armando do Valle, presidente da Companhia.

Nova Olinda do Norte – Durante a solenidade desta quinta-feira, o Governo do Amazonas, por meio da Cosama, também formalizou o termo de concessão com a Prefeitura de Nova Olinda do Norte, onde o abastecimento de água passará a ser atendido integralmente pela Companhia. Serão investidos R$ 1,3 milhão para ampliar, em sete mil metros, a rede de abastecimento de água de Nova Olinda do Norte. As ações são realizadas em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

“Hoje eu vejo a Cosama como um dos instrumentos mais fortes para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, no interior. Nós estamos modernizando o sistema nos municípios onde já há esse atendimento da Cosama e também estamos assumindo mais dois municípios: Atalaia do Norte e Nova Olinda do Norte”, ressaltou Wilson Lima. Além destes municípios, a Cosama também atua em Alvarães, Autazes, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da Várzea, Codajás, Eirunepé, Itamarati, Juruá, Manaquiri, São Paulo de Olivença e Tabatinga.

O prefeito de Nova Olinda do Norte, Adenilson Reis, destaca que a Cosama já está em ação no município. “A Cosama já está fazendo um trabalho em parceria com a Prefeitura. Está tratando um poço, fazendo um sistema de cloração em um poço. Agora no início de dezembro já vão para os próximos nove poços, são dez poços artesianos que abastecem a cidade. A meta da Cosama já é, até 31 de dezembro desse ano, chegar com a água 100% tratada”, disse o prefeito.

Governo Federal – O termo de cooperação técnica assinado nesta quinta-feira, entre os governos estadual e federal, por meio da Funasa, possibilitará a ampliação das ações já existentes e realização de novos projetos voltados ao interior do estado.

Wenderson Monteiro, superintendente da Funasa no Amazonas, avalia que o trabalho em parceria representa ganhos à população do Estado. “Nós vivemos, hoje, uma conscientização da comunidade cobrando o prefeito buscando o governo, o Governo do Estado buscando o Governo Federal através dos ministérios, para que esse recurso chegue. Acreditamos que, de curto para médio prazo, no caso de água no estado do Amazonas, vamos ter um cenário melhor”, avaliou Monteiro.

Fotos: Diego Peres / Secom