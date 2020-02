Wilson Lima inaugura Ramal do Cinturão Verde, no Careiro Castanho, e anuncia investimentos no município

Governador anunciou recuperação em outros ramais da região e em escolas do município

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, neste sábado (15/02), o Ramal do Cinturão Verde, no Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus). A obra, executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), melhora o escoamento agrícola e a mobilidade das famílias da região. Localizado no Km 83 da BR-319, o ramal possui 9,5 quilômetros de extensão.

“O ramal que estamos entregando vai mudar a vida de quem mora aqui e que esperava há muito tempo. Quando assumi o governo, chamei todo o secretariado e determinei que todas as obras que estão paradas vão ser retomadas. Desde o início de 2019 até agora, o nosso governo entrega, em média, três obras de infraestrutura por mês. Temos que tocar obras que fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou Wilson Lima aos comunitários durante a inauguração do ramal, cujo investimento foi da ordem de R$ 5,9 milhões.

A Seinfra realizou os serviços de terraplenagem, reforço de base e sub-base, compactação, pintura de ligação e aplicação de revestimento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem e sinalização vertical e horizontal.

Wilson Lima anunciou, ainda, a entrega do Ramal São José, localizado no km 68 da BR-319, para o próximo mês. A via recebeu investimento de R$ 9,1 milhões e tem 14,4 km de extensão. Em 2020, o Governo do Amazonas vai investir na recuperação de outros três importantes ramais do município, que somam investimento de R$ 22.951.785,39 e totalizam 27 km de extensão.

Os ramais que serão contemplados no Careiro Castanho, neste momento, são: Ramal do Mamori, no km 64 da BR-319; Ramal do 11, no km 11 da rodovia AM-254; e Ramal da Cabeceira do Purupuru, situado no km 22 da BR-319. O governador afirmou que as obras iniciam após o período de estiagem e que já solicitou da Seinfra levantamento de outros ramais que necessitam de obras.

Produção rural – Em todo o Careiro Castanho, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazons (Idam) presta serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) a 720 agricultores familiares.

Entre as culturas mais produzidas no município estão abacaxi, com 900 mil frutos/ano; e ovos, com 75 mil unidades/dia. Também se produz 300 hectares de mandioca para farinha e outros 60 hectares de mandioca para goma.

No Ramal do Cinturão Verde, especificamente, há mais de 100 agricultores familiares. A maior produção é de mandioca, com um montante de 350 toneladas ano em farinha, goma e derivados. Eles também produzem, em menor escala, frutas e hortaliças.

O agricultor familiar Milas Miranda acredita que a recuperação do ramal vai gerar mais emprego e renda para os comunitários. “Aqui a gente só tem dois transportes para Manaus e eles pagam pouco na farinha. Agora vai aumentar o transporte para vender em Manaus, no Careiro Castanho e Manaquiri, pra ter mais ganho. Tem aumentado mais trabalho e mais emprego pra nossa comunidade”, afirmou Milas.

A agricultora Luciana Batalha Feitosa cresceu descrente de que um dia o ramal pudesse ser finalmente asfaltado, o que era o sonho do próprio avô, um dos primeiros moradores do local. “Ele disse que talvez ele não iria ver o ramal asfaltado, mas que a gente ia ver. Para mim, é uma alegria muito grande. O nosso governador Wilson Lima fez para nós e tá de parabéns, ele cumpriu a promessa. Graças a ele, eu vou poder fazer uma faculdade”.

Educação – O governador aproveitou para visitar a obra do Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) do Careiro Castanho, que atualmente está 70% concluída. Iniciada em 2015, ela teve diversos atrasos por conta da irregularidade do terreno. Somente em novembro de 2019 foram resolvidos os problemas e os trabalhos foram retomados. O Ceti do município integra o Programa de Aceleração de Desenvolvimento da Educação do Amazonas (Padeam) financiado parcialmente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Wilson Lima também anunciou obras de revitalização de escolas do município. Ao todo, a Secretaria de Educação e Desporto vai revitalizar três escolas estaduais: E.E. Fábio Lucena, E.E. Marçal Machado Girão e E.E. Pedro Santos. Em novembro de 2019 a escola Thomé Ferreira Santiago já foi revitalizada. Com a ordem de serviço, todas as escolas do Careiro Castanho serão atendidas. O investimento nas quatro unidades de ensino é de aproximadamente R$ 1 milhão e os trabalhos começam em março.

Saúde – O município de Careiro Castanho recebeu, em 2019, R$ 1.734,581,63 do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI). Os recursos foram investidos na aquisição de medicamentos, produtos químico-cirúrgicos, materiais permanentes, material gráfico/expediente e gêneros alimentícios.

Na visita ao Careiro Castanho, Wilson Lima visitou o Hospital Deoclécio Marques e conheceu a estrutura da instituição. A unidade de saúde foi contemplada com digitalizador de imagem para exames de mamografia, entregue pelo Governo do Estado em dezembro do ano passado, e recebeu manutenção preventiva e corretiva de telhado e estrutura da área externa, vidraçaria e confecção de portas da unidade hospitalar.

FOTOS: Tácio Melo e Diego Peres/Secom