Wilson Lima firma parceria com EBC para levar Aula em Casa para todo o país

Parceria entre Governo do Amazonas e a TV Brasil vai levar aulas pela televisão e rádio

O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou, nesta sexta-feira (25/03), um Termo de Cooperação Técnica com a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), para que os conteúdos do “Aula em Casa” sejam transmitidos pela TV Brasil e emissoras de rádio para todo o país. A parceria foi firmada durante a inauguração do canal 2.1 do Sistema de Comunicação Encontro das Águas que vai transmitir a programação da emissora filiada ao Sistema EBC/TV Brasil, bem como os canais auxiliares 2.2, 2.3 e 2.4, para a transmissão do Programa Aula em Casa.

Os conteúdos do programa são produzidos pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto dentro da sua grade de programação. “O Sistema de Comunicação Encontro das Águas foi fundamental no momento mais difícil da pandemia para levar o ensino até esses alunos que não podiam sair de casa e não tinham acesso à internet. O Aula em Casa agora será nacional, muito obrigado à EBC. Eu fico muito orgulhoso disso porque é conteúdo produzido por profissionais da rede de educação do Amazonas”, disse o governador.

Pela parceria, ficou estabelecido que as redes geridas pela EBC, que incluem a TV Brasil, rádios e demais emissoras que compõem a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), poderão transmitir os conteúdos produzidos pelos profissionais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto dentro da sua grade de programação.

A iniciativa coroa o trabalho da pasta que, nos últimos dois anos, tem trabalhado o ensino remoto em multiplataformas por conta da pandemia da Covid-19.

Entre 2020 e 2021, a rede estadual de ensino do Amazonas firmou parcerias com redes de ensino em todo o país, disponibilizando os conteúdos do “Aula em Casa” para 12 estados e mais de 10 milhões de estudantes.

O Termo de Cooperação Técnica foi assinado entre a Secretaria de Estado de Educação, a Fundação de Televisão e Rádio e Cultura do Amazonas (Funtec) – TV Encontro das Águas – e representantes do Governo Brasileiro através da EBC.

“Além dos 17 canais, acaba de ser publicada a outorga de mais três canais, em Careiro, Humaitá e Itacoatiara. Para completar os 20”, anunciou a Secretária Executiva do Ministério das Comunicações, Estella Dantas.

Também estiveram presentes o presidente do Sistema Encontro das Águas, Oswaldo Lopes, a secretaria de Estado da Educação e Desporto, Kuka Chaves, e o Diretor Nacional de programação da EBC/ TV Brasil Denilson Morales.

Centro de Mídias – Há 15 anos, o Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), gerido pela Seduc, é referência na produção de conteúdos educacionais. Em 2020, com a pandemia da Covid-19, para atender a demanda da rede estadual em ensino remoto, os trabalhos se expandiram para levar as aulas para a televisão aberta e plataformas online.

No Amazonas, a TV Encontro das Águas foi responsável por garantir a transmissão pela televisão aberta. Na internet, o conteúdo foi disponibilizado via Youtube e aplicativos de smartphone.

FOTOS: Lucas Silva/Secom