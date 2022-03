Wilson Lima entrega veículos e lancha para reforçar segurança em Autazes

Município recebeu viaturas, motos e mais policiais militares

O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (03/03), duas viaturas e três motos para a implantação do Grupamento Tático Móvel (GTAM) em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus). A cidade também receberá uma lancha para fortalecer o policiamento na comunidade Novo Céu; e mais policiais militares para reforçar o efetivo do município.

“Estamos entregando viaturas, motocicletas, uma lancha, estamos deixando aqui mais policiais para garantir a segurança. Isso é fundamental, porque estamos olhando para aquelas pessoas, para aquelas comunidades que há muito tempo estavam abandonadas. A segurança, quando a gente aumenta essa estrutura e o efetivo, dá tranquilidade para as pessoas”, ressaltou Wilson Lima.

As entregas, feitas por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), fazem parte do pacote de ações executado pelo Governo do Estado em Autazes, no dia em que o município completa 66 anos.

GTAM – Lançado pelo governador Wilson Lima em janeiro, o GTAM tem como finalidade ampliar as ações de segurança e o combate à criminalidade no interior. Além de Autazes, os municípios de Itacoatiara, Parintins, Tefé, Coari, Humaitá, Tabatinga, Novo Airão, Maués e Manacapuru receberão o reforço, inicialmente, nas próximas semanas.

Cada município receberá um kit composto por duas viaturas e três motos. O objetivo é que, em breve, a operação seja estendida aos demais municípios do interior. Ao todo, serão distribuídos, inicialmente, 50 veículos que atuarão nessas cidades, sendo 20 viaturas e 30 motos.

Reforço no efetivo – Foram enviados cinco policiais militares para reforçar o efetivo do município, que agora chega a 33 PMs. Os novos policiais fazem parte do grupo de 404 aprovados no concurso público de 2011, convocados pelo governador Wilson Lima em 2021.

FOTOS: Tácio Melo/Secom