Wilson Lima entrega primeira agência da Cosama no município de Nhamundá, no Baixo Amazonas

No município, o governador também anunciou a implantação do programa Água Boa em comunidades ribeirinhas

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quinta-feira (24/03), uma nova agência da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), desta vez no município de Nhamundá (a 383 quilômetros de Manaus). A unidade deverá beneficiar cerca de 12 mil moradores com água tratada. Em agenda no Baixo Amazonas, o governador também anunciou a implantação do programa Água Boa em comunidades de Parintins e Nhamundá.

Durante a inauguração, Wilson Lima destacou o avanço do governo nas ações de saneamento e tratamento e distribuição de água potável no interior.

“Eu sei o que é enfrentar o problema do abastecimento d’água, eu sei o quanto isso é complicado e, por isso, que eu estou fazendo parceria com todos os prefeitos que desejarem, aqui no município de Nhamundá não foi diferente. Aqui o município tinha um problema gravíssimo de abastecimento de água. Algumas vezes a prefeita já havia me relatado isso, e eu disse: prefeita, eu assumo lá o abastecimento de água. E hoje, o município de Nhamundá tem água potável para beber”, afirmou o governador, durante agenda no município.

A ação acontece por meio do Termo de Cooperação Técnica, assinado pelo Governo do Amazonas com a Cosama e a Prefeitura de Nhamundá.

Ao todo, foram repassados aproximadamente R $1.872.219,99 para a revitalização e modernização do atual sistema, com a construção de um laboratório para monitoramento e controle de qualidade de água, recuperação do sistema de captação, rede elétrica e modernização da rede de distribuição.

A manicure Tereza Maria Leal, 62, nasceu em Nhamundá e afirma que o abastecimento de água potável é uma vontade antiga da população do município.

“Há muito tempo a gente pede por isso. Isso é muito bom, é ótimo. Foi muita boa essa ação da água vir aqui para a gente tratada, porque vai melhorar tudo, tanto para nós como para os nossos ribeirinhos, que precisam de uma água bem tratada também”, disse Tereza.

Programa Água Boa – Durante agenda nos municípios, o governador Wilson Lima também anunciou a implantação do programa Água Boa em Parintins e Nhamundá. A iniciativa ocorre com a assinatura de Termos de Cooperação Técnica com as prefeituras municipais.

O programa contempla a instalação de poços artesianos em comunidades ribeirinhas, que passarão a ter água tratada de forma rápida, prática e mais acessível.

Em Parintins, o programa irá contemplar quatro comunidades ribeirinhas, são elas: São José, Boa Vista Cristo Rei, Nossa Senhora de Fátima – Araçatuba, Sagrada Família – Ilha das Guaribas. A previsão é de que pelo menos 600 pessoas sejam beneficiadas.

No município de Nhamundá, os poços artesianos serão instalados nas comunidades ribeirinhas: Cutipanã, Juruá e Santíssima Trindade. Além disso, a cidade contará com uma área pet friendly, que será construída nas mediações dos reservatórios da Cosama, em benefício aos animais.

Na comunidade do Juruá, a instalação dos filtros já é esperada pelos moradores. A agente comunitária Sirleide de Souza, 41, falou sobre a urgência da comunidade em ter um sistema de abastecimento de água.

“Nós temos aqui na comunidade dois poços de água, mas eles não são adequados para toda a comunidade. O saneamento não é próprio e a água não chega 100% apropriada para uso. [O programa] vai melhorar muito, porque eu acho que todos têm o sonho de ter uma água limpa e saudável, principalmente para as crianças. Então, com esse novo projeto que vai ter, eu acredito que vai ser muito bom e importante para a saúde de todo mundo”, ressaltou a agente comunitária.

A previsão de instalação dos sistemas é a partir do mês de abril.

Água nas torcidas – Neste ano, a Cosama estará presente no Festival de Parintins 2022 com o programa Água nas Torcidas, distribuindo 180 copos caracterizados com as cores dos bois-bumbás, durante os três dias de festa.

