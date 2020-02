Wilson Lima entrega fomento a empreendedores e Termos de Quitação de Imóvel para moradores do Jorge Teixeira

Governador transferiu o gabinete para o Jorge Teixeira, zona leste da cidade, durante segundo edição do programa ‘Muda Manaus’

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, nesta sexta-feira (07/02), parte dos R$ 403 mil em crédito e fomento, destinados a 124 empreendedores durante a segunda edição do programa “Muda Manaus”. No evento, que acontece até este sábado (08/02), no bairro Jorge Teixeira I, zona leste, ele também entregou Termos de Quitação de Imóvel para mutuários sem débito do Conjunto Residencial Villa Nova. O gabinete do governador foi transferido para o Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, na última quinta-feira (06/07).

“Isso muda a vida das pessoas. Isso faz a diferença na vida de cada uma delas. Nós estamos trabalhando para fazer com que os serviços cheguem àquelas pessoas que mais precisam. Tive a oportunidade de conferir, de perto, problemas aqui do Jorge Teixeira e volto aqui, junto com a minha equipe, para trazer resultados e entregas”, ressaltou o governador.

No segundo dia de atividades, Wilson Lima também entregou certificados para comunitários que fizeram o curso de Brigadista de Incêndio, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), dentro do programa “Muda Manaus”. Ao todo 31 pessoas concluíram a capacitação, que contou com disciplinas teóricas e práticas, como Extintores Portáteis e Mangueiras, Técnicas de Extinção de Incêndios e Atendimento Pré-Hospitalar (APH).

O governador entregou, ainda, documentos de identidade e Carteiras de Trabalho para moradores do Jorge Teixeira, emitidos durante o “Muda Manaus”; além de certificados da palestra de Direção Defensiva para Condutores Profissionais, promovido pelo Detran-AM.

“Há uma série de serviços que a população precisa. A questão da cidadania, da justiça, é algo muito latente que a gente presencia no dia a dia. É a emissão de uma carteira de identidade, de uma carteira de trabalho, de uma certidão de nascimento. Talvez muitas pessoas não se deem conta de que um gesto simples como esse, de um serviço básico, mude a vida das pessoas”, avaliou o governador.

Ele também frisou que as ações do “Muda Manaus” continuam acontecendo, mesmo após o sábado. “O gabinete do governador está aqui até amanhã (sábado) e, mesmo depois que o governador sair daqui, as obras vão continuar, porque a gente tem a praça para fazer a entrega, tem o campo de futebol que a gente está revitalizando, tem os escadões e pontes que a gente vai fazer entregar aqui no bairro”, destacou Wilson, sobre as ações de infraestrutura que o bairro recebe.

Fomento – Durante a segunda edição do “Muda Manaus”, a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) realiza a liberação de mais de R$ 331 mil para 73 empreendedores da comunidade. Os recursos serão aplicados na ampliação de empreendimentos como salões de beleza, fabricantes de doces e salgados, lanchonetes, oficinas mecânicas, entre outros.

A empreendedora Shisley Filgueira, que tem um negócio no ramo de confecções, recebeu fomento de R$ 4 mil. “Eu pretendo aplicar na minha loja, já trabalho com confecções há mais de cinco anos, só que era em outro tipo de estabelecimento. Agora, como eu tenho a minha própria loja, a Afeam está me abraçando de coração e eu fico muito feliz por isso. O projeto Muda Manaus está dando essa oportunidade para o microempreendedor individual”, comemorou Shisley.

No Ceti Elisa Bessa Freire, o órgão ainda disponibiliza informações sobre cadastramento para financiamento de microempreendedores. Para atender aos moradores do bairro que ainda buscam financiamento, os técnicos estão realizando cadastro de agendamento para palestra presencial na sede da Afeam, na avenida Constantino Nery, 5.733, bairro Flores.

Crédito solidário – O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) beneficia 51 empreendedores, entre costureiras, feirantes, comerciantes e outros trabalhadores do Jorge Teixeira, por meio do programa Crédito Solidário. O valor total do incentivo é de R$ 72,2 mil.

“Eu já trabalho no ramo da gastronomia, sou formada nessa área e o meu desejo é estruturar um espaço, uma cozinha adaptada para trabalhar com delivery, com entregas. O recurso que estou pegando com o Crédito Solidário é justamente para isso, vai viabilizar essa questão da estrutura da cozinha adaptada para esse ramo”, disse a empreendedora Oziane Carvalho, beneficiada com fomento de R$ 2 mil

Habitação – A Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) também realiza entregas durante o “Muda Manaus”. Ao todo, 47 famílias receberão Termos de Quitação de Imóvel dos residenciais Villa Nova e Viver Melhor 2 e 3. Também foram entregues 54 documentos de encaminhamento ao cartório para quem já possui Termo de Quitação, facilitando o recebimento dos documentos sem que o cidadão precise sair do bairro. A Suhab também está atendendo mutuários para regularização de dívida, atualização de cadastro e outros serviços.

“É um sonho e eu só tenho a agradecer a Deus, ao governador Wilson Lima e à Suhab, que estão me dando esse momento de receber a minha casa própria, graças a Deus. É um bairro muito acessível a várias lojas, bancos, feiras. É um ótimo bairro, para mim não tem outro. Pretendo passar o resto da vida”, afirmou a dona de casa Elizabeth Brito, que recebeu Termo de Quitação de Imóvel do conjunto Villa Nova, no Jorge Teixeira.

Ainda na área de habitação, a Secretaria das Cidades e Territórios (Sect) realiza atendimentos à comunidade para regularização fundiária.

