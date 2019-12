Wilson Lima entrega escolas revitalizadas durante o “Muda Manaus”

Ao todo, o Governo do Estado está investindo R$ 450 mil em melhorias em seis escolas do Mutirão, Novo Aleixo e Cidade Nova

O governador Wilson Lima visitou, na tarde desta sexta-feira (6/12), a Escola Estadual Juracy Batista Gomes, que está passando por uma revitalização completa como parte da primeira edição do programa “Muda Manaus”, que acontece no bairro Amazonino Mendes (Mutirão). Na ocasião, o governador inspecionou o resultado das reformas e participou de uma cerimônia de entrega de certificados para alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), coordenado pela Polícia Militar.

Durante o “Muda Manaus”, o governo está investindo R$ 450 mil na revitalização de seis escolas da rede estadual de ensino nos bairros Mutirão, Novo Aleixo e Cidade Nova. Além da Juracy Batista Gomes, as outras contempladas são: Osmar Pedrosa, Raimunda Holanda de Souza, Belarmino Marreiro, Professor José Bernardino Lindoso e Engenheiro Arthur Soares Amorim. A Escola Juracy Batista está recebendo serviços de pintura completa, manutenção da rede elétrica, limpezas de drenos, melhorias de portas e janelas.

“Desde que eu assumi o governo, pedi para que todos os técnicos da secretaria fizessem um levantamento de todas as escolas que estavam em situação estrutural comprometida, algumas delas inclusive sem poder receber alunos, e que iniciassem imediatamente as reformas”, afirmou Wilson Lima.

De acordo com o governador, desde o início do ano, 101 das 236 escolas da rede estadual já passaram por revitalização, e a determinação dele é que o trabalho continue em 2020. “Isso dá melhores condições de trabalho, e isso influencia, naturalmente, no processo de ensino e aprendizagem e dá mais conforto para os alunos”, destacou.

Melhorias – A Escola Estadual Juracy Batista Gomes atende 1.800 alunos dos ensinos Fundamental e Médio, nos três turnos. Segundo a gestora Flávia Mendonça, as melhorias proporcionadas pela chegada do “Muda Manaus” no Mutirão vão atender à demanda de todos que frequentam a unidade de ensino.

“A gente já não recebia há algum tempo reforma na escola, pintura, pintura da quadra. A comunidade escolar está muito feliz com o programa, porque a gente tem um grupo de alunos muito grande, essa área aqui é uma área carente de lazer, então a nossa quadra revitalizada foi uma excelente oportunidade para que eles pudessem ter esse momento de lazer dentro da escola”, comentou.

O aluno do 9º ano Jonatha Passos, de 15 anos, elogiou o resultado da revitalização. “Essa reforma está caindo bem, a quadra está pintada, o governador Wilson Lima veio ver essa reforma, as salas de aula estão reformadas, ar-condicionado, ano passado tinham ares-condicionados muito ruins, os alunos tinham que voltar para casa”, avaliou.

Serviços – A Escola Estadual Raimunda Holanda de Souza, no Novo Aleixo, teve a quadra de esportes revitalizada, podagem de árvores, capina e uma limpeza geral. No local, estudam 1.219 alunos nos três turnos e a manutenção dos espaços acaba sendo um desafio. A gestora Ana Lúcia Chagas diz que a ação tem melhorado a satisfação dos estudantes e gerado mais vontade de cuidar da escola.

“Os alunos gostaram quando viram a escola mais limpa, a quadra revitalizada, as árvores podadas. Eles já olham a escola com outro olhar e pensam mais no cuidado que precisam ter no espaço comum. A gente fica muito feliz em receber esse tipo de cuidado e atenção, é satisfatório”, comentou.

A Escola Estadual Osmar Pedrosa, na Cidade Nova, também integra o pacote de revitalizações do programa “Muda Manaus”. A unidade escolar recebeu pintura completa, reforma das quadras e revitalização da fachada. Segundo a gestora Ilda Lima, a escola estava há 10 anos sem receber uma atenção do tipo.

“Com o olhar que o governador Wilson Lima teve para nossa instituição, hoje estamos com toda a pintura do prédio renovada e a nossa fachada reformada, bem como as quadras poliesportivas e descoberta revitalizadas. Com certeza, só podemos agradecer por sermos escolhidos para receber as ações do Muda Manaus”, disse.

Campo do Lidam – Ainda nesta sexta-feira, o governador Wilson Lima visitou o campo da Liga Desportiva do bairro Amazonino Mendes (Lidam), onde conversou e jogou futebol com moradores da comunidade. A reforma do campo faz parte do pacote de ações da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra) durante o “Muda Manaus” no Mutirão.

“Nós vamos fazer intervenções básicas aqui. Vamos fazer correções nas arquibancadas, na drenagem, no campo de futebol e iluminação. Vamos dar condições mínimas para que a comunidade possa usar o campo da melhor forma possível”, disse o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

No local, o governador também conversou com representantes da Associação dos Pais das Crianças Cardiopatas do Estado do Amazonas. Ele explicou o que o governo tem feito para melhorar o atendimento no Hospital Universitário Francisca Mendes – referência em atendimento cardiológico – frisando que são necessárias ações emergenciais e que, em 15 dias, resultados positivos serão apresentados. Wilson Lima também destacou que é necessária uma reunião do grupo com o secretário de saúde, Rodrigo Tobias, para alinhar as principais demandas da associação.

