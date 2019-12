Wilson Lima entrega crédito a microempreendedores e títulos de terra a moradores do Mutirão

Governador transferiu o gabinete para o bairro da zona norte durante o programa “Muda Manaus”

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou nesta sexta-feira (06/12) parte dos R$ 445 mil em crédito e fomento destinados a 182 microempreendedores durante o programa “Muda Manaus”. No evento, realizado do Centro Estadual de Convivência da Família Teonízia Lobo, bairro Amazonino Mendes (Mutirão), zona norte, ele também entregou doze dos 100 títulos de terra liberados na ação e dez dos 95 termos de quitação de imóveis aos moradores da região.

“Quero externar a minha satisfação em fazer a entrega de títulos definitivos para pessoas que esperavam há 20, 26 anos, e hoje acabam, definitivamente, tendo um documento que garante a titularidade da sua terra. Da mesma forma que nós também fizemos a entrega de termos de quitação para as pessoas que agora podem dizer que um espaço é seu, que uma casa, uma residência é sua”, destacou o governador.

Ele frisou que alguns dos serviços oferecidos por 24 órgãos da administração estadual durante o “Muda Manaus”, vão permanecer à disposição da comunidade até a próxima semana, por conta da grande procura.

“Nós começamos na segunda-feira (2/12) a fazer um cadastro para a emissão de RG e aí teve uma demanda tão grande que a gente teve que começar já na segunda-feira. Esse é um trabalho que vai se estender até a próxima quarta-feira (11/12), dada a demanda aqui do bairro Mutirão. Isso é para a gente ter ideia do quanto as pessoas ainda precisam da atenção do poder público. É por isso que estou vindo pessoalmente acompanhar essas situações e conversar com as pessoas e entender o que elas passam no dia a dia”, reforçou Wilson Lima.

Fomento – Durante o “Muda Manaus” a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) realiza a liberação de mais de R$ 172 mil para 43 empreendedores do bairro Mutirão. No segundo dia do programa, dez empreendedores receberam cheques simbólicos do governador Wilson Lima. Os recursos serão aplicados na ampliação de empreendimentos como salões de beleza, fabricantes de doces e salgados, lanchonetes, oficinas mecânicas, entre outros.

“A gente agarrou essa oportunidade, eles abriram as portas para a gente e eu estou aqui tentando expandir o meu negócio. Graças a Deus deu tudo certo. A gente quer expandir, abrir lojas físicas para vender os salgados fritos na hora, à pronta entrega e também conseguir fornecer para toda Manaus os salgados”, disse a empreendedora Jéssica Girão, que recebeu crédito de R$ 15 mil.

A ação de crédito da Afeam gera mais de 140 ocupações, contribuindo para o aquecimento da economia do bairro e o aumento de arrecadação de impostos para o Estado. Todos os clientes serão acompanhados sobre a aplicação do crédito. Além disso, foi realizada uma campanha de renegociação para clientes que estavam em débito naquele bairro, com retorno de mais de R$ 86 mil para a Afeam.

Crédito Solidário – Por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), 100 empreendedores estão recebendo incentivo, no valor total de R$ 189 mil. “Eu trabalho na área do comércio, tenho uma loja de roupa, masculina e feminina. É minha única fonte de renda. Hoje eu estou aqui para receber esse valor de R$ 2 mil, que vai me ajudar bastante para ampliar o espaço e atender melhor os meus clientes, assim como vai ajudar muitas pessoas aqui também”, observou a comerciante Angélica Lopes.

Neste sábado (7/12) serão entregues outros R$ 75.500,00 para mais 39 empreendedores. Ao todo, R$ 273 mil foram disponibilizados em financiamentos. Dentre as principais atividades produtivas beneficiadas pelo programa estão as do ramo alimentício e de artesanato, que aquecerão o mercado informal na localidade.

Habitação – A Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect), responsável pelo serviço de Regularização Fundiária, também realiza entregas, durante o “Muda Manaus”. Nesta fase, 100 famílias serão beneficiadas com a entrega de terrenos. A Sect disponibiliza, também, todo serviço que é oferecido na sede da secretaria, como consulta processual, assessoramento jurídico, protocolo e atualização de cadastro Socioeconômico, com o objetivo de atender a todos que ainda não tem o título definitivo.

Por meio da Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab), estão sendo entregues, entre sexta-feira e sábado, 95 Termos de Quitação de Imóveis aos mutuários do Residencial Amadeu Soares Botelho, no Mutirão. Os beneficiados apresentam contratos de imóvel quitados e sem débitos financiados junto ao órgão.

“É um momento muito satisfatório, muito emocionante pra gente porque é uma coisa que você corre atrás e às vezes não sai. Isso aí para mim foi uma emoção, fiquei satisfeito, uma emoção que chega eu me arrepio, porque é uma coisa que não é todo dia, que é uma coisa que dá muito custo, muito gasto, muito trabalho”, afirmou Edson Salomão, um dos mutuários beneficiados.

O Termo de Quitação é o documento que possibilita ao mutuário o acesso à regularização como escritura e documentação cartorial do imóvel. O conjunto residencial Amadeu Soares Botelho foi inaugurado em 1992 e possui 400 unidades habitacionais.

FOTOS: Bruno Zanardo e Diego Peres/Secom