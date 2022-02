Wilson Lima assina memorando com a ONU em reunião do Consórcio da Amazônia Legal

No encontro, governador formalizou convite às autoridades para reunião do GCF de 16 a 18 de março, em Manaus

O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou, nesta terça-feira (22/02), um Memorando de Entendimento em defesa do desenvolvimento sustentável da Amazônia. O documento, celebrado entre o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal e a Organização das Nações Unidas (ONU) Brasil, foi assinado em Brasília (DF), com a participação de governadores dos estados que integram o Consórcio.

O memorando propõe a implementação do Fundo Multidoadores das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal Brasileira. O objetivo é desdobrar e apoiar o planejamento estratégico do Consórcio, em especial, a implementação do Plano de Recuperação Verde (PRV). A ONU será a implementadora do Fundo.

Wilson Lima destacou a importância da parceria para superar o desafio de conciliar desenvolvimento à preservação das florestas.

“A gente já tem algumas ações que caminham no estado do Amazonas, com alguns órgãos da Organização das Nações Unidas. Hoje fizemos a assinatura entre o Consórcio e a ONU de uma forma mais ampla, para que a gente possa fazer esse intercâmbio de informações, possa ter parceiros importantes que nos ajudem, por exemplo, na captação de recursos, no desenvolvimento de projetos que são fundamentais nessa área ambiental”, avaliou o governador.

A coordenadora residente da ONU Brasil, Sílvia Rucks, representou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, no encontro.

A proposta do Fundo Multidoadores das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal Brasileira é financiar uma resposta coordenada para acelerar o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. O Fundo tratará das prioridades temáticas e territoriais estabelecidas pelo Consórcio.

GCF – Durante a reunião em Brasília, o governador do Amazonas formalizou o convite às autoridades para a 12ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force), que acontece de 16 a 18 de março, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

“Aproveitei para fazer o convite, levando em consideração que essa é uma força-tarefa que reúne 38 governadores de 10 países e um dos fóruns mais importantes ligados à questão ambiental. Durante esse evento, em Manaus, nós vamos discutir caminhos para o desenvolvimento sustentável e apresentar algumas propostas do que a gente já tem feito no estado”, frisou Wilson Lima.

A reunião anual da GCF é considerada uma das mais relevantes da agenda mundial de meio ambiente. O Amazonas foi escolhido como sede do evento por unanimidade em maio de 2019, durante a última reunião do GCF realizada em Caquetá, na Colômbia.

O objetivo do encontro é unir forças para elaborar estratégias e abordagens de colaboração para reduzir o desmatamento em florestas tropicais e mitigar as mudanças do clima.

FOTOS: Diego Peres/Secom