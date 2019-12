Wilson Lima anuncia revitalização do CPA Norte/27° DIP e visita Peixe no Prato, durante o Muda Manaus

Wilson Lima anuncia revitalização do CPA Norte/27° DIP e visita Peixe no Prato, durante o Muda ManausAções do programa acontecem no bairro Mutirão, zona norte da capital

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, neste sábado (7/12), a revitalização do complexo de segurança onde funcionam o Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte) e o 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Mutirão, zona norte de Manaus. Wilson Lima avaliou positivamente a primeira edição do programa “Muda Manaus”, que desde o início da semana leva serviços de 24 órgãos da administração estadual ao Mutirão.

No CPA Norte, o governador também entregou crédito e fomento para empreendedores e também títulos de terra e termos de quitação de imóveis aos moradores da região. Ele participou ainda da quarta edição do programa.”Peixe no Prato”, realizada no bairro.

O CPA Norte será reestruturado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), conforme anunciou o governador Wilson Lima.

“Tem algumas outras ações, como algumas reformas. A reforma do 27° DIP (mesmo complexo do CPA Norte), a reforma do Centro de Convivência (Teonízia Lobo) vai continuar, que ainda não foi concluída. Vamos iniciar a reforma no campo (do Lidam). Nós estamos reformando, só aqui no bairro do Mutirão, seis 6 escolas. Aliás a gente está fazendo isso em muitas escolas. Já determinei ao secretário de infraestrutura que comece um levantamento daquela ponte ali da feira do Mutirão, para que ela seja consertada e permita a passagem dos veículos”, detalhou o governador.

As obras no CPA Norte/ 27° DIP contemplam a reforma na parte elétrica do prédio e a desobstrução de bueiros, com colocação de tampas e instalação de grades; além dos serviços de remendos profundos, recapeamentos, meio fio, sarjeta e calçada, com drenagem profunda para resolver os problemas de alagação das ruas, assim como os serviços de terraplanagem e pavimentação.

O Mutirão também vai receber intervenções da Seinfra nas ruas do bairro.

Avaliação positiva – O governador destacou o trabalho realizado no bairro Mutirão, na primeira edição do Muda Manaus.

“Essa foi uma semana muito importante, uma semana muito produtiva. Foi o início de um programa que a gente já vem desenhando há muito tempo e hoje todos nós estamos muito felizes, porque nós efetivamente tiramos isso do papel. E o nosso objetivo, enquanto governante, enquanto Chefe de Estado, é melhorar a vida das pessoas, é acolher as pessoas e dar condições mínimas e condições básicas de sobrevivência, prestando serviços que são essenciais”, ressaltou o governador.

Entre as ações do Governo do Estado direcionadas à zona norte, especialmente ao bairro Mutirão, o governador destacou a melhoria nos índices de segurança e a manutenção de programas nesta área.

“Nos índices de segurança nós tivemos um número significativo de redução da criminalidade, principalmente aqui no Mutirão, inclusive com os projetos que nós estamos dando continuidade que é a modalidade de Escola Cívico-Militar, com a participação da polícia. O projeto Escola Segura, Aluno Cidadão, em que há disciplina por parte da polícia e a parte pedagógica continua funcionando, como sempre funcionou. Isso tem dado resultado e uma tranquilidade para os pais, porque eles têm a certeza que a criança vai estar na escola e vai estar segura”, frisou Wilson Lima.

Recursos a empreendedores – No CPA Norte o governador também entregou a última parte dos R$ 445 mil em crédito e fomento destinados a 182 microempreendedores.

Foram entregues R$ 52 mil de um total de R$ 172 destinados ao programa “Muda Manaus”, por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam). Os recursos serão aplicados na ampliação de empreendimentos como salões de beleza, fabricantes de doces e salgados, lanchonetes, oficinas mecânicas, entre outros.

Por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) foram entregues outros R$ 75.500,00 para mais 39 empreendedores. Ao todo, R$ 273 mil foram disponibilizados em financiamentos, ao longo de todo o programa.

Moradia – Também na manhã deste sábado, Wilson Lima entregou 15 dos 100 títulos de terra repassados aos proprietários durante o “Muda Manaus”, via Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect), responsável pelo serviço de regularização fundiária.

O governador entregou, ainda, por meio da Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab), 13 dos 95 termos de quitação de imóveis aos moradores da região.

“É um momento muito importante porque a gente ainda não tinha esse título definitivo e agora tenho esse título. Eu venho agradecer primeiramente a Deus e o senhor governafor Wilson Lima, que deu essa oportunidade para ter esse título definitivo. Muito obrigada”, disse a dona de casa Deuzanira Ferreira, que recebeu um dos termos de quitação de imóvel.

Documentos – Entre as ações mais procuradas pela comunidade, durante o “Muda Manaus”, está a emissão de documentos. Wilson Lima entregou, nesta manhã, 15 Carteiras de Trabalho emitidas pela Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele também fez a entrega simbólica da primeira via do RG para duas crianças da comunidade.

“É uma honra receber do governador, porque eu não esperava esse momento. Eu fui tirar a minha 2ª via da carteira e quando eu estava na fila, um rapaz me chamou para participar deste grande evento que o senhor Wilson Lima está fazendo aqui no nosso bairro, no Mutirão. É uma iniciativa que o governo tem para mostrar que ele está demonstrando trabalho” , observou Lucas Batista, que recebeu a carteira de trabalho das mãos do governador.

Serviços – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) foi um dos órgãos que atendeu à população neste sábado, no CPA Norte. Foram ofertados todos os serviços referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de veículos, vistoria veicular, parcelamento de débitos veiculares e atividades educativas para crianças.

Pescado – Antes da solenidade no CPA Norte, o governador Wilson Lima visitou a quarta edição do programa “Peixe no Prato”, que ofertou cerca de três toneladas de peixes a preços acessíveis para a população do Mutirão. O programa, além de incentivar o pequeno produtor rural amazonense, que vende o seu produto direto para o consumidor, também é uma política de garantia da segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade social.

Ofertando peixes com preços que variavam entre R$ 5 a R$ 30, e sacola com verduras a R$ 1, o “Peixe no Prato” aconteceu dentro da programação do “Muda Manaus”, ao lado do Centro de Convivência Teonízia Lobo, no Mutirão.

FOTOS: Diego Peres (Peixe no Prato) e Bruno Zanardo (CPA Norte) / Secom