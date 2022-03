Wilson Lima anuncia reajuste em pagamento de hora/aula para instrutores do Cetam

No Dia Internacional da Mulher, governador também anunciou 8,6 mil vagas para cursos de qualificação para mulheres

O governador Wilson Lima autorizou, nesta terça-feira (08/03), o reajuste no pagamento de hora/aula para instrutores do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). A novidade foi anunciada durante evento de abertura de novas vagas em cursos de qualificação para o público feminino. Com o grande número de inscrições durante as primeiras horas, a quantidade de vagas foi dobrada de 4,3 mil para 8,6 mil.

“Eu estou anunciando aqui um reajuste de 15% para a hora/aula dos instrutores do Cetam. É um reajuste que começa a valer a partir de abril. Então a hora/aula para qualificação profissional passa de R$ 28,13 para R$ 32,35. No curso técnico e especialização técnica a hora/aula sai de R$ 35,11 para R$ 40,38. Isso aí vai beneficiar aproximadamente 10 mil instrutores, tanto na capital quanto no interior”, destacou o governador Wilson Lima.

De acordo com o Cetam, o impacto no orçamento do Estado será de até R$ 3,5 milhões. O valor atual do orçamento é de R$ 23,8 milhões e passará para R$ 27,3 milhões.

O diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo, ressaltou a valorização dos profissionais da instituição e também parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado neste 8 de março.

“Essa oferta do Governo do Estado é inédita. O Cetam tem quase 20 anos e pela primeira vez oferece um edital exclusivo para mulheres, demonstrando a preocupação do governador Wilson Lima como humanista, com as causas sociais. A gente deseja um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres do nosso estado e tenha certeza que através da qualificação profissional a mulher vai poder contribuir para retomar a economia”, disse José Augusto de Melo.

Loading...

Qualificação – Os cursos serão ofertados por meio do Cetam em Manaus e em 10 cidades do interior: Coari, Barcelos, Benjamin Constant, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Tabatinga e Tefé.

Serão disponibilizados 33 cursos nos Centros de Convivência da Família, administrados pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), e nas quatro unidades do Cetam em Manaus. As aulas serão presenciais e entre os cursos disponíveis estão operadora da caixa, motorista de APP, fotografia, corte e costura e atendente de farmácia.

Para se inscrever, a candidata deve acessar primeiramente o Portal do Candidato pelo link https://inscricao.cetam.am.gov.br/ e, em seguida, realizar a inscrição no https://cursos.cetam.am.gov.br/.

Linha de financiamento – A secretária da Seas, Alessandra Campelo, acrescentou que ao final do curso as mulheres poderão ter acesso à linha de financiamento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), o “Crédito Rosa”. A iniciativa disponibiliza valores entre R$ 500 até R$ 21 mil para mulheres empreendedoras.

“É uma forma do Governo do Estado também ajudar a empoderar as mulheres, a livrar muitas vezes as mulheres de uma situação de dependência financeira, de companheiros violentos, por exemplo, ou mesmo ajudar as mulheres em situação de pobreza e extrema pobreza que não têm como sustentar seus filhos. É um governo que trabalha para garantir a dignidade da mulher amazonense”, afirmou Alessandra Campêlo.

Fotos: Tácio Melo/Secom