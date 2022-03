Wilson Lima anuncia investimentos na infraestrutura, educação, segurança e setor primário de Autazes nesta quinta-feira

Município também recebe ações que levam cidadania à população

O governador Wilson Lima realiza entregas e anúncios para o município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus) nesta quinta-feira (03/03), dia em que a cidade completa 66 anos. Os investimentos incluem as áreas da infraestrutura, educação, segurança e setor primário; e levam, ainda, cidadania à população por meio de uma ação de emissão de documentos.

Na infraestrutura, Wilson Lima entrega os ramais São Félix e Marechal Rondon, ambos localizados na AM-254, totalizando investimentos de R$ 13,3 milhões. O trabalho contribui para o escoamento da produção rural e melhora o transporte escolar. Além disso, o Governo do Estado vai realizar obras no sistema viário da sede do município e na comunidade Novo Céu, onde também serão executadas as obras do porto.

Na área da segurança pública, serão entregues duas viaturas e três motos para a implantação do Grupamento Tático Móvel (GTAM), com o objetivo de ampliar as ações de segurança e o combate à criminalidade no interior. Autazes também vai receber uma lancha para fortalecer o policiamento na comunidade Novo Céu, além de reforço no efetivo com mais 5 policiais militares.

O governador também beneficia o setor primário de Autazes, com a entrega de alevinos; mudas de citrus (limão e laranja); sementes de açaí; motores rabetas para as comunidades Marechal Rondon e São Félix, Cartões do Produtor Primário; três toneladas de tambaqui por meio do programa Peixe no Prato Solidário; equipamentos agrícolas para a Cooperativa dos Produtores da Região do Lago do Sampaio (Cooperasa); além de outras ações direcionadas a produtores rurais, agricultores e pecuaristas.

Educação e cidadania – Wilson Lima também anuncia investimentos que superam R$ 25,4 milhões na educação de Autazes. Os trabalhos incluem a continuidade das obras do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) e a reforma de duas unidades de ensino.

Nesta quinta-feira também será inaugurada uma unidade da Cosama, que vai assumir o sistema de abastecimento de água na comunidade Novo Céu e beneficiar cerca de 6 mil moradores com água tratada.

Em Autazes também haverá uma ação de cidadania para a emissão de até 1.000 RGs, entre primeiras e segundas vias.

Além disso, também ocorrerá a entrega de kits de capacete e colete para os mototaxistas, pelo projeto Motociclista Legal; e das primeiras carteiras de habilitação do projeto CNH Social no interior do estado.

